El coronavirus, el 5G y las fake news

A medida que el coronavirus, o para ser precisos el Covid-19, se propaga por todo el mundo; obtener información precisa sobre la enfermedad se vuelve cada vez más importante y más difícil.

Y en la era de las redes sociales, eso pone el foco en Facebook y YouTube de las más elegidas por los usuarios para buscar datos sobre lo que está pasando

Si bien estas son plataformas en las que miles de millones confían para recibir noticias, también es terreno fértil para aquellos que desean difundir información errónea.

El Covid-19 y el 5G

Un trabajo del corresponsal de tecnología de la BBC, Rory Cellan Jones, se encargó de monitorear varios grupos sobre el 5G en redes y encontró muchos comentarios que sugieren que existe un vínculo entre el virus y las nuevas redes de datos.

El grupo Stop 5G UK tiene más de 27.000 miembros, uno de los cuales ha publicado: "He oído que no es un virus grave, es tan malo como la gripe o un resfriado. Así que realmente es un plan perfecto para cubrir up EMF / 5G (marcha global contra la tecnología 5G)".

En ese mismo espacio virtual, otros usuarios han compartido enlaces a sitios web y videos que conectan el coronavirus con el lanzamiento de 5G en la parte de China donde se originó. "5G se lanza en Wuhan semanas antes del brote de coronavirus", dice el titular de un artículo en una publicación llamada News Commenter.

Un video de YouTube con el título "El virus de Wuhan es una cama de prueba para la tecnología 5G" también es popular en este grupo y en otros.

Otros materiales audiovisuales en esta plataforma comparten complejas teorías de conspiración, incluida una sugerencia de que el crucero Diamond Princess, cuyos pasajeros tuvieron que ser puestos en cuarentena, se vio afectado por el virus porque utilizaba tecnología 5G para su conectividad.

El coronavirus, un arma biológica

Otra teoría popular es que el virus fue diseñado en un laboratorio y lanzado deliberadamente por el gobierno chino o estadounidense. En un grupo sobre radiación de microondas y 5G en Facebook, un artículo de Technocracy News afirma: "Está cada vez más claro que el coronovirus de Hunan es un arma biológica diseñada que se lanzó deliberadamente o accidentalmente".

Seguridad en redes sociales

Para ser justos con Facebook, la plataforma de Mark Zuckerberg parece haber mejorado cuando se trata de combatir la información errónea. Si se busca "coronavirus" en su plataforma, los mejores resultados serán sobre información confiable de sitios como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero si, por ejemplo, encuentra un grupo antivacunación al que desea unirse, aparece un mensaje emergente que dice: "Sepa por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda vacunas para prevenir muchas enfermedades".

YouTube también parece estar tratando de calmar los temores, con un banner publicitario de la OMS que aparece sobre cualquier video sobre el virus. Pero en al menos un video de teoría de la conspiración, todavía aparecen anuncios, lo que significa que el propietario del sitio, Google, todavía se está beneficiando de la información errónea; según informa la BBC.

Facebook dice que además de promover información precisa, ha tomado medidas para combatir la propagación de información errónea sobre el virus. Sus verificadores de hechos de terceros investigan afirmaciones dudosas y cuando califican la información como falsa, la compañía limita su difusión en Facebook e Instagram.

Los anuncios que podrían desinformar a las personas; por ejemplo, Facebook no permitiría un anuncio con un reclamo de que las máscaras faciales están 100% garantizadas para prevenir la propagación del virus.

Un portavoz de YouTube contó que la compañía se comprometió a proporcionar "información oportuna y útil" y reducir la propagación de información errónea dañina. Pero si bien YouTube prohíbe los videos que promueven formas médicamente sin fundamento para prevenir el virus, parece que no elimina ni marca material que promueva teorías de conspiración al respecto.

Las plataformas de redes sociales parecen estar mejorando para evitar que la información errónea se vuelva viral, al menos en publicaciones públicas. Pero dentro de los grupos privados, muchos con miles de miembros, las noticias falsas son una mercancía que todavía parece tener una gran demanda.