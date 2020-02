Productores mendocinos preocupados por la política de retenciones del Gobierno

La suba de retenciones al agro, con algunas confirmaciones pero muchas incertidumbres, mantiene a las distintas asociaciones de productores en estado de alerta y las reuniones se suceden. Si bien no se ha hablado de medidas de fuerza, desde ciertos sectores se alienta esa decisión, y aún están en veremos las políticas en relación a economías regionales.

El mendocino Carlos Ianizzotto, presidente de Coninagro, analizó la información que se tiene hasta el momento en diálogo con CNN Radio Mendoza: “No tenemos noticia, son todos trascendidos. Un trascendido habla de que bajarían las retenciones para economías regionales. El maíz y el trigo se mantendrían y solo aumentarían para la soja. Es una orientación que no es mala, sucede que los números no dan porque la cotización de cereales en el mundo ha bajado, y en la medida que uno se aleja del puerto, los costos aumentan, entonces todo no es lo mismo”.

Amplió el concepto agregando: “No es lo mismo la economía y la situación que tenemos los viticultores, que estamos en un momento muy difícil para levantar la cosecha, que el sector yerbatero. Es una lástima que no nos hayamos puesto por parte del Gobierno para tener políticas diferenciales, según el ciclo agrícola, de acuerdo a los costos y a la incidencia, tanto en el mercado interno y externo, porque somos conscientes que hay que cuidar el mercado interno, sobre todo el consumidor. Esto implica armar una política de trabajo en donde se combinen sectores que se pueden exportar y aquello que es necesario para el consumo interno”.

Iannizotto consideró que se necesita “una política de Estado que expanda la producción, que atienda nuestras economías regionales. Hoy tenemos problemas serios para levantar la uva y lo mismo pasa con la parte frutihortícola. Anunciar más impuestos en este momento, en una situación de tanta volatilidad y demás, porque haya una situación con el FMI, creo es todo lo contrario a lo que corresponde. Tenemos que hablar de una política de crecimiento y de producción, que por eso van a entrar las divisas y habrá más alimentos para nuestros ciudadanos y de esa forma también a más producción mejores precios”.

Tal vez lo que más resalte el estado de ánimo de los sectores rurales lo explicitó claramente al decir: “No conozco otro país que castigue con impuestos a un sector que exporta. Brasil hace cinco años tenía una producción de 90 millones de toneladas en el tema cerealero, la soja principalmente, ahora tiene 150 millones. Nosotros tenemos 53 millones este año y hace cinco años teníamos la misma cantidad. Hay tecnología, innovación en las comodities, y tenemos las economías regionales con todo un potencial, pero no hay acceso al crédito y entonces no podemos competir, por eso nos sorprende, primero que no hubo diálogo y que nos enteremos por los medios de comunicación y luego que se anuncien impuestos cuando lo que se tiene que anunciar es una política integradora”.

Con respecto a la metodología en sí, el titular de Coninagro aclaró: “Tenemos hace 50 años el tema retenciones en la Argentina, y esto no ha dado ninguna solución a nada y seguimos estancados en la producción y aumenta la pobreza. A la producción hay que darle aire para que se produzca, haya desarrollo local, se expanda y haya trabajo”, y agregó: “No dan los números, no es una cuestión de voluntad en ayudar o no, todos queremos hacerlo, el tema es que no dan los números y hay un desaliento en la persona que sale a trabajar, en todo el país y no solo en el sector agroindustrial, porque hay una presión feroz y lo otro es el crédito. No hay forma de acceder a la innovación, la tecnología, no hay movilidad social en la Argentina. Con impuestos no vamos a lograr esta tarea, sino con otra visión, donde se trabaje más y todos paguemos impuestos”.