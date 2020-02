Inicio de clases con reclamos gremiales y polémicas políticas

La provincia de Mendoza picó en punta ante el contexto nacional con un inicio de clases que desde el Gobierno pretenden alcanzar los 180 días. El escenario fue la escuela primaria Tito Laciar del departamento Guaymallén, lugar que sirvió para mostrar el concepto que los gobiernos del país y de la provincia, le dan a la educación.

Por eso el escenario principal fue ocupado por el gobernador Rodolfo Suarez que lo compartió con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. También estuvieron presentes el director general de Escuelas, José Thomas, y otras autoridades.

Mientras la Nación resaltaba a través del titular de la cartera de Educación el llamado a paritaria y cómo luchar para que el sueldo docente no pierda poder adquisitivo ante la inflación, la provincia señalaba el diálogo como algo prioritario con los docentes y apuntaló la comprensión de ese sector para que se entienda que Mendoza no nada en abundancia como para exigir el reacomodamiento salarial.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-26-20-45-20-departamentos-en-alerta-por-la-presencia-de-una-enfermedad-zoonotica

Afuera de la escuela, a 50 metros de la misma y detrás de un vallado dispuesto por la Policía, el Sindicato Unido Trabajadores de la Educación (SUTE) pugnaba por ver a las autoridades nacionales y de la provincia. El objetivo era ser escuchado y entregar un documento, que al decir de los docentes es la radiografía de lo que pasa con ellos, además de fuertes reclamos al gobierno de Alberto Fernández y al de Rodolfo Suarez.

El Ciudadano estuvo en el lugar y el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez dijo: “Llegamos hasta aquí para acercarle una nota al ministro nacional y al director general de Escuelas. En ella hay una radiografía de los que sucede en la educación mendocina, para que se sepa lo que es el Ítem Aula y las consecuencias que ha provocado en los decentes de la provincia”.

“Queremos saber por qué en todo el país las paritarias están demoradas. Por qué se parita más por los medios de educación que por las propias paritarias institucionales y muchas otras anómalas situaciones que queríamos hacer conocer”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-26-19-13-39-pasaron-los-feriados-de-carnaval-y-cuando-sera-el-proximo-finde-xxl

Al preguntarle sobre la situación local, explicó: “Vamos a insistir con la apertura de la paritaria, la defensa de la indexación mensual y de la cláusula gatillo. Sobre esto último se debe entender que el salario de los docentes no son los causantes de la inflación, como ha dicho el propio presidente de la Nación Alberto Fernández, como que los educadores debemos hacernos cargo de la crisis que generan otros”.

Colocar al docente y a la educación en lo más alto

Tanto en sus discursos, como en el diálogo con la prensa, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, apuntaron a la figura del educador y el rol que le compete para recuperar lo que el país fue perdiendo. Como sistema educativo en sí y en los salarios, donde la inflación licuó la calidad de vida de los docentes.

Por eso, las expresiones de Thomas, que entre otras cuestiones aclaró: “Quiero agradecer a los miles de celadores de toda la provincia que trabajaron a destajo para poner en condiciones las escuelas en el inicio del ciclo lectivo. Del mismo modo, a todos los docentes, que sabemos que están empeñados en transformar la educación para entregarles a los chicos un importante futuro. Uno de esos ejes es la lectura, en destacadas líneas, que se implementarán con mucho contenido en la currícula de este año”.

Al referirse a los educadores, el titular de la DGE, confesó: “Nosotros queremos que el docente ocupe el lugar de privilegio en el que siempre estuvo. Debe la comunidad entender en magnitud que la carrera docente es una de las más importantes para lograr una sociedad justa, equitativa y solidaria”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-26-17-33-25-fuerte-critica-del-intendente-de-san-martin-a-la-oposicion

Sus dichos coincidieron con los del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien sostuvo: “Una educación profundamente transformadora, movilizante de nuestros niñas, niños y adolescentes, no solo para formar en el mundo del trabajo, sino en los valores que nos permitan mirar al otro, como un desafío de la comunidad con justicia social, porque después de las profundas injusticias, que hoy se reflejan en la Argentina, a partir del hambre y la exclusión, tiene que estar la escuela como prioridad”.

Más adelante sostuvo: “Nuestra gestión tiene el objetivo que recuperar la inversión en educación. La Argentina hasta el 2015 invirtió de manera prioritaria en educación y eso significó que por primera vez llegáramos al 6,1 % del PBI. Después de eso se notó un marcado descenso hasta llegar al 4,8%. Por lo que este Gobierno quiere recuperar el porcentaje perdido con consensos y niveles de inversión, para que nuestra escuela sea un espacio de transformación”.

Cuando se le recordó que la Nación y la Provincia han desechado la cláusula gatillo, respondió: “En lo que se refiere al salario de los educadores, planteamos que el sueldo le gane a la inflación. En la actualidad notamos que el salario perdió poder adquisitivo entre el 8% y el 20%, según la jurisdicción. Por lo que, reitero, desde el Gobierno queremos que el salario docente del 2020 le gane a la inflación del 2020. Planteamos que se haga con paritarias trimestrales para medir cómo se descomprime la inflación y notar cómo se recupera el salario docente”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-26-16-53-57-el-dengue-y-sus-dos-caras-como-prevenirlo-y-controlarlo

Fernández Sagasti y Suarez, con distintos pareceres

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ) participó del acto y antes dijo: “Hubiese sido mejor que las clases se iniciaran con la paritaria docente, y que se llamara antes del comienzo del ciclo lectivo. Por eso la manifestación en toda la provincia de los trabajadores de la educación con su gremio (SUTE), porque es necesario que en la Argentina haya discusión salarial, por eso hubiese sido bueno que el Gobierno provincial llamara a paritar entes del inicio de clases”.

Inmediatamente,acotó: “Ante lo que sucede en Mendoza resalto el llamado a paritaria nacional que ha decretado del Gobierno nacional. Un punto reclamado por todos los docentes y la actual administración nacional está cumpliendo, porque fue uno de los ejes de campaña. Algo que el ministro (Nicolás) Trotta se ha puesto a la cabeza del tema y sobre todo del salario del docente. Al respecto, la propuesta nacional sobre el tema sueldo de los educadores es nivelar por sobre la inflación estimada para este año., es decir, que la intención es superar el régimen inflacionario”.

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez recordó ante los medios de prensa que la Legislatura le está por entregar un Presupuesto acotado, que aún así aumentará la apuesta de diálogo y acciones de estado. Y expresó a nuestro diario: “Sostenemos que la educación es el pilar fundamental de una sociedad más justa, más equilibrada y con el rol vital de ser el futuro de esos niños. Allí tenemos la obligación de prepararlos para el mundo que viene”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-2-26-16-30-56-proponen-un-aumento-en-la-tarifa-electrica-en-mendoza

El primer mandatario no pasó un buen momento, cuando al ingresar a la escuela una joven madre que tenía de la mano a su pequeño hijo y haciéndose conocer docente, lo increpó por la falta del llamado a paritaria en la provincia y sobre la situación salarial. Sobre ello, Suarez respondió: “No me siento mal. Está bien que haya sucedido, porque sabemos que los salarios no son los que ellos quieren tener, ni son los salarios que nosotros queremos que ellos tengan. Deben tener mejores salarios, pero les aclaro que nosotros desde el Estado manejamos recursos escasos y no la abundancia. Menos ahora con el Presupuesto provincial que está por aprobar la Legislatura. Por eso siempre transmitimos que mejoraremos salarios en nuestras condiciones, sin aumentar la carga impositiva a quienes generan empleo genuino, todo un sistema que necesita equilibrio y en eso estamos”.