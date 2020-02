Becas Progresar 2020 | Por qué NO COBRASTE en febrero y cuándo pagan

Durante los últimos días de febrero, muchos beneficiarios de las Becas Progresar ANSES han notado que no cobraron la cuota regular del mes de febrero ni lo correspondiente por el 20% retenido durante 2019. En este contexto, han surgido dudas sobre cuándo volverán a acreditarse los pagos y qué hay que hacer tanto para asegurarse el pago como la inscripción.

Por otro lado, quienes necesiten la beca y aún no estén inscriptos tienen tiempo hasta el 31 de marzo para realizar la inscripción. Es importante aclarar que TODOS DEBEN INSCRIBIRSE, tanto los nuevos aspirantes como los que ya vienen recibiendo la beca desde años anteriores.

ANSES Becas PROGRESAR 2020

Lo principal a tener en cuenta es que la beca PROGRESAR otorga 10 pagos mensuales por año, y no 12 como muchos creen. Es decir que si te inscribiste a la beca en marzo de 2019 y no cobraste en febrero de 2020, es porque ya recibiste las cuotas correspondientes al año pasado (desde abril hasta enero). Si esta es tu situación y te interesa seguir recibiendo la beca, deberías volver a inscribirte.

IMPORTANTE: si te inscribiste en algún mes posterior a marzo de 2019, posiblemente recibas lo correspondiente a febrero o marzo. Sin embargo, estos son los meses en los que ANSES evalúa la situación de cada estudiante. Si efectivamente recibiste el pago, tenes tiempo hasta el 9 de marzo para retirarlo.

Una de las dudas más frecuentes ha sido la relacionada con el pago del 20% retenido a cada cuota del año 2019. ANSES aclaró que aquellos beneficiarios de PROGRESAR a quienes les fue retenido ese monto en cada mes del año pasado recibirán el retroactivo entre marzo y abril de 2020. Esto siempre y cuando se corrobore el buen rendimiento académico de cada becado y si cumplió o no con los requisitos.

Recordá que la retención del 20% no aplica para estudiantes de nivel terciario que no sean ingresantes. Si pertenecés a este nivel estudiantil, no te corresponde ningún retroactivo entre marzo y abril de este año.

Las inscripciones se admiten desde el 2 al 31 de marzo con turno previo (podes sacarlo llamando al 130). Los resultados para saber quiénes aplican y quienes no estarán disponibles entre la primera y segunda semana de abril, aproximadamente.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mayor de 18 y menor de 24 años. Para nivel terciario, 30 es el límite de edad.

No tener trabajo en blanco con salario superior a $24.180.

No ser beneficiario de otro plan de asistencia social (AUH, SUAF, PNC, etc.)

Ser argentino/a de nacimiento o acreditar un mínimo de 5 años de residencia en el país.

Documentación necesaria

DNI

Certificado de nacimiento

Formulario 2.87 completo y certificado (firmado) por alguna autoridad de la escuela o de la casa de estudios

Si estás casado o convivís:

Libreta de matrimonio o certificado de convivencia

Si tenes hijos:

DNI y certificados de nacimiento de los menores