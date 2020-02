Daniela, reina de Santa Rosa: "Vendimia significa trabajo"

Daniela tiene 19 años –a fines de marzo cumplirá los 20–, y si bien parece un poco tímida, a la hora de hablar no titubea y opina con total seguridad. Su familia, a la que adora, está compuesta por sus padres y su hermana mayor, Rocío, con la que tiene una relación “espectacular”.

Sus primeros recuerdos de la infancia tienen que ver con Vendimia y sobre esto Dani cuenta: “Hace unos días hice una publicación en Facebook de cuando era chiquita y soñaba con ser reina. Mi primo era el encargado de hacer los carros y con hojas de parra construíamos las coronas”. Por eso, la ahora estudiante de la Licenciatura en Turismo asegura que “ser reina es un sueño cumplido”.

Reina Daniela

La fiesta en la que fue coronada, Vino enamorada de su tierra, fue una experiencia única para la soberana que representó al grupo Solidario 12 de Octubre. “Fue muy impresionante ver cómo se movilizó toda la gente del departamento, particularmente la de 12 de Octubre. Todos se organizaron para poder llegar a la fiesta”, que se hizo en el Club Social y Deportivo California del Este, ubicado en La Dormida. “Verlos en la hinchada fue muy emocionante”, agregó.

Santa Rosa tiene como intendenta a Flor de Stefanis, una exreina Nacional de la Vendimia, y consultada Daniela por esta particularidad, señaló: “Es fantástico poder contar con su apoyo y experiencia”, y consideró que “fueron muy importantes las capacitaciones previas que realizó el municipio”.

“Vendimia significa trabajo –asegura la reina de Santa Rosa– porque es el esfuerzo de miles de personas que soportan las adversidades climáticas y otras esperando una buena cosecha”. En cuanto a lo que espera de su reinado, cuenta: “Me gustaría realizar acciones solidarias y fomentar el turismo de Santa Rosa, que es para lo que me he formado”. Y asegura que “es un orgullo inmenso portar los atributos”.

Arte

La joven soberana ha tenido diversos acercamientos y puntos de contacto con el arte: se inició en las danzas árabes, luego las cuerdas de la guitarra criolla llegaron a sus dedos en la adolescencia y actualmente prefiere ver tutoriales de piano en YouTube para seguirlos en su teclado.

Redes sociales reales

Fanática de Instagram, Daniela cuenta que si ve algo que le gusta inmediatamente toma su celular y con él una foto para subir en las historias de esa red social. “Soy de subir muchas cosas”, comenta, y ante una foto en medio de la producción pide que la etiqueten. Cuenta que de Facebook le encanta cómo acerca a la gente o propicia reencuentros “con amigos que había dejado de ver”.

La contracara de las redes la descubrió con Vendimia y los comentarios que surgieron en ellas desde que es reina.

“Muchos critican y cuestionan sin conocer y otros no miden el daño que pueden hacer con un comentario”, dice la soberana, que estrena emociones en todos los aspectos y las redes son unos de ellos.

La mujer

Sin dudas, la mujer más admirada por Daniela es su madre, a quien destaca como “una gran luchadora que además me inculcó los valores fundamentales que me llevaron a ser lo que soy hoy en día. Es mi referente, es mi todo”.

Asegura que la mujer de hoy está “empoderada y decidida”, y si bien cree que “todavía falta lograr algunos cambios”, opina que “se ha conseguido muchísimo gracias a la lucha de miles de mujeres”.

Además comenta con firmeza que es de las que no cree para nada que “la Vendimia cosifique a la mujer, porque se trata de una elección voluntaria de cada una de nosotras”, y agrega que “por ahí antes sí era más una elección de belleza, pero hoy representamos mucho más que eso”.

Además, no cree que en la actualidad haya roles estipulados para hombres y mujeres porque “todos podemos hacer de todo”.

Daniela está convencida también que el papel de una reina es ser embajadora y representante de su lugar. “Tenemos que ser solidarias y conocer las diferentes realidades del departamento al que representamos”, considera, y siente que “parte del trabajo como representante de un pueblo es involucrarse en temáticas sociales, como la lucha por la defensa del agua”.

Para graficar esa idea, cuenta que “para la Vía Blanca de Santa Rosa nos pidieron hacer un carro, y a mí se me ocurrió comunicar a través del él con la frase ‘sin agua no hay vino’”.

La sociedad

La representante de Santa Rosa dice que está muy preocupada por la inseguridad, más allá de que 12 de Octubre, el lugar donde vive, es muy tranquilo.

“La desigualdad, el racismo, la xenofobia y el machismo me parecen verdaderas injusticias que la sociedad moderna no debería soportar”, dice con total convencimiento.

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—Por suerte no; es algo que no le deseo a nadie.