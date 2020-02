El aumento de retenciones también afecta las economías regionales

Desde sectores productivos agrarios de la provincia, se hace observar que separar el conflicto en ciernes entre la producción de granos con el Gobierno nacional y lo que ocurre con las economías regionales es un error de los que no saben o les conviene dividir al campo. Para la producción de Mendoza, el campo es uno, no solo por las entidades que lo representan, sino por la interrelación que existe en el esquema agropecuario.

Indican desde la producción local que un conflicto con la soja, el trigo o el maíz repercute de lleno en la vitivinicultura. Señalan que son importantes compradores de los vinos de las provincias productoras, especialmente Mendoza.

Lo otro que tiene aún más preocupado al campo de la producción madre local, es la falta del precio de la uva. Los viñateros han comenzado a levantar su producción y no saben lo que las bodegas les pagarán y cuándo lo harán. Esto último, muy cuestionado en los últimos tiempos, aún cuando existe una nueva legislación en la provincia para evitar una dañina especulación que pega de lleno en pequeños y medianos productores vitivinícolas.

El campo en el litoral y en el Norte ha comenzado a movilizarse

El Ciudadano mantuvo diálogo con el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco y representante en Cuyo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Leiva, quien al respecto del conflicto que se avecina con el campo, señaló en primera instancia: “Sabemos que las retenciones se implementarán con tres puntos más en la soja, de igual modo en el maíz y en el trigo, lo cual es una clara declaración de conflicto. Sostenemos desde CRA que el campo no resiste más el agregado de otro impuesto. Esto solo hace que la gente comience a movilizarse en el litoral y en el Norte de nuestro país”.

“Todo indica que esto traerá problemas, tras el anuncio que el presidente (Alberto) Fernández realizará en su primer discurso ante el Congreso, que da lugar al período anual de sesiones ordinarias. Algo similar que ocurriría en el resto del país por las fuertes versiones de que sacaría retenciones en las economías regionales. Esto último son versiones oficiales, que todavía no refleja el Boletín Oficial con un preocupante porcentaje”, agregó.

Al preguntarle qué piensa, respondió: “Molesta y duele que nada nuevo se anuncie para nuestras economías regionales. Para completarla, lo que están por hacer con la soja, el maíz y el trigo, repercutirá en la economía regional cuyana. Desde esos sectores provienen los principales compradores de todo producto de la vitivinicultura, esencialmente el vino. Lo que también demuestra que el campo es uno solo. No se puede dividir de aquí y de allá, del granario y de las economías regionales, eso no existe, el campo argentino es uno solo. Es un error de muchos pensar así, porque estamos ligados en muchas entidades que nos competen a ambas producciones”.

Poderosos interese bodegueros especulan con el valor de la uva

Solo y mostrando mucho enojo, el dirigente de CRA, nos introdujo en la dura realidad local, exponiendo: “Nosotros en el campo mendocino tenemos nuestros problemas, que no tienen que ver necesariamente con las retenciones. Sí tienen que ver con nuestra producción madre, porque estamos a punto de abrir la vendimia y todavía no hay precio de la uva. Es un problema muy serio para nosotros, porque es una complicación al trabajo de cientos de pequeños y medianos viñateros”.

Cuando le pedimos explicaciones, Leiva descargó con acusaciones: “Que no haya todavía valor del tacho de uva es una estrategia de los intereses dominante de las bodegas. Lo grotesco es que se pelean entre ellos, ahora José Zuccardi no está de acuerdo con Peñaflor, quien no está de acuerdo con FECOVITA. Esto es todo un circo y todo un entretenimiento de posicionamiento de poder entre ellos, pero ninguno de los tres habla del precio de la uva. Por eso, nosotros desde hace mucho tiempo señalamos que acá el orden de cualquier actividad comercial o productiva se ordena con el precio. Ellos no dan a conocer el precio, porque pagan lo que quieren y cuando quieren”.

En otro tramo de su encendida exposición aseguró: “El día que Eduardo Sancho, José Zuccardi y el CEO de Peñaflor hablen de que hay que poner el precio antes de que los productores cosechen la uva, el campo mendocino comenzará a creer en ellos. Poner el precio después de la cosecha, lo interpretamos como una mentira”.

Finalmente señaló: “El Gobierno provincial se vuelve a equivocar, porque no hace una correcta lectura de lo que está pasando y no está actuando en el conflicto subterráneo que se ha desatado, donde se viene el quebranto de muchas viñas y por consiguiente de muchos productores. En definitiva, un grave perjuicio a toda una producción donde hay muchos sacrificios, inversiones y trabajo, por el conflicto de poderosos intereses de unos pocos, los mismos que nunca sentirán el quebranto que hoy tienen los mujeres y los hombres de nuestra viñas”.