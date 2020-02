Tarjeta Alimentaria ANSES: ¿Por qué te podrían BLOQUEAR el beneficio?

El Plan Argentina Contra el Hambre ya ocupa una buena parte del territorio nacional con la distribución de la tarjeta alimentaria a las familias más perjudicadas por la crisis económica. La iniciativa de asistencia social lleva más de 3 meses de implementación, y ya muchos beneficiarios se han encontrado con que sus tarjetas han sido bloqueadas. Si estás en esta situación, deberías saber que se trata de una penalización por mal uso del beneficio.

En esta nota te informamos acerca de por qué podrían haber bloqueado tu tarjeta alimentaria y, si la estás usando con normalidad, qué es importante tener en cuenta para seguir aprovechandola.

ANSES - Tarjeta Alimentaria bloqueada

¿Por qué me bloquearon la tarjeta alimentaria?

Normas de uso de la tarjeta alimentaria

Todavía no me entregan la tarjeta ¿Cómo asegurarme de recibirla?

El Ministerio de Desarrollo Social ha puesto en marcha sistemas de control para evitar que el uso de las tarjetas se aleje del objetivo para el que la medida fue aprobada: garantizar la seguridad alimentaria de familias económicamente vulnerables. En este contexto, si se detecta que la tarjeta ha sido usada para comprar productos que no responden a esa necesidad, las autoridades bloquean su uso. Por ejemplo:

Comprar productos que son alimentos pero no de primera necesidad (golosinas en cantidad, papas fritas, productos importados caros).

Comprar productos que no garantizan la seguridad alimentaria (pañales, productos de limpieza de primeras marcas, cigarrillos, bazar, juguetes)

No haber presentado a tiempo la Libreta Familiar con los datos requeridos del menor de 6 años a cargo (vacunación, escolarización, libreta sanitaria, etc.)

Como ya mencionamos, la tarjeta alimentaria sólo puede ser utilizada para comprar alimentos, artículos de higiene y de limpieza de primera necesidad. Está prohibida la compra de bebidas alcohólicas, la extracción de dinero y el intercambio de la tarjeta por el valor en efectivo. Por otro lado, su saldo (ya sea de $4000 o de $6000) no es acumulable y se recarga una vez el tercer viernes de cada mes. Para consultar las fechas de recarga de todo el año, ingresá a esta nota sobre el calendario tarjeta alimentaria 2020.

Si cumplís con los principales requisitos para recibir la tarjeta del Plan AlimentAR (ser titular de la AUH y tener uno o más menores de 6 años a cargo) y todavía no la recibiste, podría ser por dos razones: primero, la tarjeta aún no llega a tu provincia o segundo, tus datos en ANSES no están actualizados (teléfono celular y correo electrónico). Para actualizarlos, ingresá a la app Mi ANSES con tu clave fiscal o comunicate por teléfono al 130.