Gallardo probó al equipo con el que River podría consagrarse campeón

El entrenador Marcelo Gallardo realizó hoy un ensayo táctico en el River Camp durante el cual probó un equipo que tuvo al delantero Ignacio Scocco como titular de cara al encuentro en el cual el elenco de Núñez recibirá el próximo sábado a las 19.40 a Defensa y Justicia.

En caso de confirmarse, Scocco acompañará en la parte ofensiva del equipo a Matías Suárez reemplazando a Rafael Santos Borré, quien no podrá ser de la partida por tener que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas.

Además Gallardo colocó en la zaga a Paulo Díaz, quien no había podido completar el encuentro ante Estudiantes de La Plata por una molestia física, pero que evolucionó de buena manera, ya se entrenó a la par del grupo y estará a disposición del técnico aunque pelea por el puesto con Lucas Martínez Quarta.

Martínez Quarta volvió a entrenarse de manera diferenciada, mostró mejoras en su estado y se estima que en los próximos días recibirá el alta y volverá a trabajar a la par de sus compañeros.

El defensor había abandonado la práctica del pasado viernes por sufrir una molestia en el aductor derecho y se comprobó que el defensor sufrió una lesión muscular que lo dejó afuera de la lista de convocados para el cruce ante Estudiantes La Plata.

De no mediar inconvenientes, River jugaría ante Defensa y Justicia con Franco Armani; Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Ignacio Scocco y Matías Suárez.

Armani: "El objetivo es conseguir la Superliga porque estamos muy cerca"

El arquero Franco Armani aseguró hoy que el plantel de River tiene "el objetivo de conseguir la Superliga" tal como se propuso al inicio del año a la vez que dijo que se está "muy cerca" de lograrlo y remarcó que no pueden "pensar en los resultados de los demás".

"Lo que planificamos a principio de temporada lo estamos haciendo y hay que seguir con este objetivo de conseguir la Superliga porque estamos muy cerca", manifestó el guardavallas del conjunto de Núñez.

En diálogo con la prensa luego del entrenamiento matutino, Armani, además, señaló: "Estamos en un momento muy lindo que hay que disfrutar. Esto es lo que nos propusimos en el arranque de este año, pelear la Superliga".

"Hay que seguir de la misma manera, hacer lo que estamos haciendo en los partidos y siempre pensar en nosotros, no podemos pensar en los resultados de los demás", expresó el arquero.

En tanto, indicó: "Hay partidos en los que no te alcanza con el juego y el talento. Cuando no se puede jugar o el equipo contrario no te deja, tenemos un equipo de jugadores aguerridos y con carácter que luchan y meten. Hay partidos que lo superamos así".

"Tenemos que pensar primero en Defensa y sumar de a tres para seguir primeros, después pensaremos en el inicio de la Copa Libertadores. Tenemos que pensar en nosotros para mantenernos en la cima", aseveró Armani.