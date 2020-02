Mon Laferte: “No toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre”

En una edición del Festival de Viña del Mar completamente atravesada por la crisis social que está viviendo Chile desde el 18 de octubre pasado, Mon Laferte subió al escenario para presentar su esperado show y no dejó pasar la ocasión para bancar las manifestaciones en contra del gobierno actual.

Cerca de ocho minutos estuvo la cantante reflexionando ante la colmada Quinta Vergara de Viña del Mar. “Cuando me dijeron si iba al festival de Viña, yo no sabía que hacer y al tiro dije: ‘No, hay que cancelar’”, comenzó diciendo Mon Laferte, quien después contó que “todo el mundo me decía: ‘Tienes que cancelar’, no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales... No se puede hacer un festival en medio del estallido”.

Al borde de las lágrimas, la reconocida artista oriunda justamente de Viña del Mar confesó: “Me enteré por redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde pedían a la Fiscalía citarme a declarar por haber cometido un delito. Yo primero pensé que era una broma, pero después me di cuenta que no. Desde ese momento y hasta antes de subirme a este escenario, incluso ahora, yo he estado con mucho miedo”, y preguntó: “¿Puede ser delito expresar una opinión?”.

“Yo lo único que aprendí en la vida fue a cantar porque desde muy chiquita tuve que trabajar. No quiero dar lástima con esto, pero es dificil quedarse callada cuando uno de verdad lo vivió en carne propia, porque no toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad, pero de verdad; y sé que ahora tengo privilegios”, aseguró.

Y, antes de cantar La trenza, concluyó: “Mi abuela me decía: ‘Usted tiene que ser famosa, es la única manera de que no pase hambre mijita. Usted tiene que trabajar mucho y sacarse la cresta’, porque a uno le enseñan que tiene que trabajar mucho y esforzarse mucho y que hay que levantarse más temprano. Yo me lo tomé tan en serio que aquí estoy. No tenía ningún discurso preparado, solo dije todas estas cosas porque les quiero cantar esta canción”.

Mirá el discurso entero de Mon Laferte