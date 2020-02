Metallica canceló dos recitales: ¿Qué pasará con el show en Argentina?

Después de suspender ocho shows en Australia y Nueva Zelanda para rehabilitarse de su adicción al alcohol, James Hetfield informó a través de sus redes sociales que Metallica tampoco podrá brindar dos recitales en Estados Unidos: en los festivales Sonic Temple de Columbus (mayo) y Louder Than Life (septiembre) de Louisville.

Ante esto, y a pesar de la aclaración de que “volverán a tocar” en abril para los “geniales fans en Sudamérica”, la fecha en nuestro país sigue corriendo peligro.

“Me duele escribir esto, pero siento que tengo que hacerles saber que no podré llegar a Sonic Temple en Columbus ni Louder Than Life en Louisville este año. Como parte de mis continuos esfuerzos para mantenerme sano, tengo actividades de recuperación muy importantes esos fines de semana que no puedo reagendar.

Me disculpo con todos nuestros fans que compraron tickets para estos festivales. Estamos trabajando con las productoras para proveer los reembolsos correspondientes. Lo que intento hacer con este comunicado es decir que me disculpo con todos ustedes. La realidad es que no he priorizado mi salud el último año de gira y que ahora sé que mi salud mental viene primero. No quiero perjudicar a la familia Metallica, yo mismo me puse en riesgo”, se lamentó en redes sociales el cantante de la legendaria banda, quien luego resaltó: “Estoy ansioso por volver a tocar y ver a todos nuestros geniales fans en Sudamérica en abril”.

“Más allá de 2020, me siento optimista por las bendiciones que he recibido y por lo que depara el futuro. Agradezco todas las oraciones y muestras de apoyo desde que entré en rehabilitación en septiembre pasado. Como una polilla en las llamas, ser humano tiene grandes desafíos y puede ser difícil. Su comprensión me ayuda a sanar”, concluyó James Hetfield.

¿Cuándo viene Metallica a Argentina?

La convocante banda estadounidense tiene programadas seis fechas en distintas ciudades de Sudamérica que, por ahora, pretende cumplir.

Metallica arribará a Chile para presentarse en Santiago el 15 de abril y, tres días más tarde, el 18 tocará en el Campo Argentino de Polo, de Buenos Aires. Luego viajará a Brasil para presentarse en Porto Alegre (21), Curitiba (23), San Pablo (25) y Belo Horizonte (27).