Cumpleaños de Néstor Kirchner: así homenajeó el peronismo al expresidente

Funcionarios y dirigentes kirchneristas recordaron al ex presidente Néstor Kichner y lo calificaron como un "militante excepcional", al recordar su figura al cumplirse el 70 aniversario de su nacimiento.

El presidente Alberto Fernández compartió un emotivo video para recordar a Néstor, su "amigo" -como prefiere llamarlo-, por dejarlo ser parte de la "aventura de sacar a la Argentina de la postración".

En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández lo recordó como un "soplo vital", al publicar en redes sociales una nota del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, en el diario Página/12 que lo define de ese modo.

El soplo vital... sí, así era él. https://t.co/JcRImDP32s — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 25, 2020

También, desde Cuba, donde cumple un tratamiento médico, Florencia Kirchner recordó a su padre mediante una emotiva publicación, acompañada por una inédita foto del ex presidente muy joven: "Nena, me dicen las señoras y me agarran el rostro, sos la cara de tu padre", escribió la joven.

"Néstor vive en la militancia y en el corazón de los argentinos y las argentinas. #NestorCumple", publicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta de Twitter junto a un foto suya al lado de un mural a colores del fallecido ex presidente.

Asimismo, varios funcionarios nacionales y mendocinos recordaron a Néstor Kirchner también mediante afectivas publicaciones en sus redes sociales. Así lo hicieron de Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional; Wado de Pedro, ministro del Interior; Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Luana Volnovich, directora del PAMI; Agustín Rossi y Aníbal Fernández, entre otros.

En tanto, políticos provinciales se pronunciaron al respecto, como Anabel Fernández Sagasti, Adolfo Bermejo y Lucas Ilardo

Hoy recordamos a Néstor Kirchner, un gran presidente cuyo liderazgo y coraje permitió que Argentina supere una de sus crisis sociales y económicas más profundas. Su legado está presente en una nueva generación que asumió el desafío de levantar sus banderas.#ArgentinaDePie pic.twitter.com/M1sPSDEgfz — Nicolás Trotta (@trottanico) February 25, 2020

Hoy cumpliría 70 años el más grande, nuestro ejemplo a seguir. Estés donde estés, feliz cumpleaños querido Néstor ! Siempre en el corazón.♥️ pic.twitter.com/tfDLXsJezN — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) February 25, 2020

Néstor vive en la militancia y en el corazón de los argentinos y las argentinas.#NestorCumple pic.twitter.com/MKJzeNo9Rp — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) February 25, 2020

Gracias! #NestorCumple pic.twitter.com/eyIWTD1ykN — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) February 25, 2020

Néstor Kirchner. pic.twitter.com/YpbEd1YZuA — Matías Kulfas (@KulfasM) February 25, 2020

Como me suele pasar, toda la mañana buscando las palabras correctas y ella es quien ayuda pic.twitter.com/6ioNcWpVaM — Luana Volnovich (@luanavolnovich) February 25, 2020

Siempre presente en nuestro compromiso de levantarnos una vez más. #NéstorCumple #NéstorVive pic.twitter.com/W12OScfQzf — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 25, 2020

Te extraño con el alma. #NestorCumple pic.twitter.com/wqDiSYdZ2e — Lucas ilardo (@lucasilardo) February 25, 2020

Hoy cumpliría 70 años el compañero Nestor Kirchner. Un hombre que vino a cambiar el sufrimiento y la postración de millones de argentinas y argentinos por desarrollo, derechos y felicidad para el pueblo. #NestorVive #NestorCumple pic.twitter.com/1e6nSZAAMM — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) February 25, 2020

El recuerdo de Néstor Kirchner

El ex presidente, fallecido el 27 de octubre de 2010, volvió a ingresar a la Casa Rosada de la mano de Alberto Fernández, quien lo menciona recurrentemente en sus discursos y, en especial, a la hora de referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dirigente peronista santacruceño -que irrumpió en la política nacional en 2003 al llegar a la Presidencia con apenas el 22 por ciento de los votos- falleció de forma repentina de un infarto en El Calafate el 27 de octubre de 2010 y causó un fuerte impacto en el mundo de la política.

'El Pingüino', apodado así por haber nacido en la ciudad santacruceña de Río Gallegos y haber sido intendente de esa localidad y gobernador Santa Cruz durante 12 años, tiene varias frases reconocidas, pero una de ellas cobra mayor relevancia por su actualidad: "Le dijimos chau al Fondo".

Así lo expresó Néstor Kirchner el 3 de enero de 2006 cuando canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el FMI por más de 9.800 millones de dólares. En ese momento, su jefe de Gabinete era el actual presidente Alberto Fernández.