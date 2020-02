Guadalupe tiene 22 años y está rodeada de hermanos varones, dos más grandes y uno más chico. Asegura que “no la celan” y sus padres tampoco.

Simpática, segura, muy aplomada y divertida, dice que también es muy familiera, y a la hora de elegir un recuerdo viene a su cabeza “una hermosa jornada en un club de El Carrizal, una carpa de tres divisiones y mi papá cortándome sandía en una mesita del camping”.

En sus muñecas lleva tatuadas para la eternidad las fechas de nacimiento de sus padres, y cuenta que eligió ese diseño “porque de todas las formas que los sumés, el resultado siempre es 7, que en la numerología es el numero perfecto y divino”. Toda una definición de lo que la soberana de Luján siente sobre sus progenitores.

Este año la espera el cursado de quinto año de Arquitectura en la Universidad de Mendoza,y aprovecha la ocasión para enviarles un mensaje a los profes: “Si están leyendo esto, les digo que sé que me queda una materia”. Y comenta: “Me atrasé cuando empecé a trabajar en la mesa de entradas de los Tribunales Federales”, y a la vez asegura que “fue una linda experiencia laburar un tiempo ahí”.

Reina Guadalupe

Guada, como le dicen los más cercanos, se siente “orgullosa de ser la primera reina de Cacheuta que logra la corona departamental” (N de la R: es considerado distrito desde 2005). Cuenta que vivió su fiesta Luján en cuatro historias Capítulo I: Origen de sueños, destino de grandeza con mucho disfrute, que y lo que más la impresionó fueron “los artistas en escena, como también los niños” que formaron parte de la celebración en Feriagro.

“Vendimia es sacrificio, historia y cultura”, asegura Guadalupe, que viene de una familia de bodegueros y conoce “muy bien lo que es rezar para que la piedra no arruine una cosecha”.

Expresa siente un enorme placer y responsabilidad de ser la representante de los cacheutinos, como también de todo Luján. “Mis expectativas están puestas en poder llevar la quinta corona nacional para Luján y sería un logro muy importante para la historia de Cacheuta”, asegura la joven soberana.

Arte

“El arte me llega en todas sus formas de manifestarse”, dice la soberana de la tierra del Malbec, y agrega que la carrera que eligió “es una forma de arte”. Recuerda que estudió nueve años baile español y que hoy elige la fotografía y la pintura, como su abuela, para manifestarse artísticamente.

Redes sociales reales

Se declara “fan de todas las redes sociales”, aunque hoy su favorita “es Instagram”, y afirma que no descuida Twitter y que a Facebook no lo usa tanto. Además cuenta que se tomó “el trabajo de responder uno por uno los miles de mensajes” que inundaron sus cuentas cuando resultó electa.

En cuanto a los beneficios de estas herramientas, detalla que aportan “la posibilidad de acortar distancias con aquellos que viven lejos, como mi mejor amiga, que está en España”. La contracara, asegura, “son los mensajes ‘mala onda’ que llegan”.

La mujer

Guadalupe afirma que “la Vendimia no cosifica a la mujer; nadie nos obliga a presentarnos, yo me presenté porque quise”. “Como mujer me valoro y tomo mis decisiones”, sostiene con firmeza la soberana, que a la hora de responder acerca de a quién admira, se desarma emocionalmente y contesta casi sollozando: “A mi abuela y a mi mamá”. Y continúa entre lágrimas: “Mi abuela es todo, es muy presente, simpática, dada... y cocina como los dioses. Ahora cumple 80 años y parece de 65… tiene una vitalidad increíble, la admiro mucho. Es una persona que no quiero que se vaya nunca”.

Sobre su madre cuenta: “Es mi gran pilar, aunque a veces chocamos, pero creo que es porque nos parecemos. Es mi compañera de siempre”.

En cuanto al rol actual de la mujer, marca: “Obviamente hemos logrado muchos cambios y hemos tomando un papel muy importante, aunque debemos seguir peleando, porque todavía faltan muchos derechos por conquistar”. Y agrega que “sigue habiendo roles estipulados por género”, pero no los comparte para su vida.

La sociedad

Entre las cosas que más le preocupan de los tiempos actuales, asegura que “es el descontento general de las personas. Creo que no nos tomamos el tiempo necesario para escuchar a los demás”. Y asegura que “las reinas deben involucrarse en algunas problemáticas sociales, como el cuidado del agua, que es fundamental para el trabajo en la vid”.

Pregunta directa

¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

“No, nunca me pasó. Desde chica he tenido el mismo pensamiento: no me importa el ‘qué dirán’. Creo que las personas que te critican no te conocen”.