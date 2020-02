Tarjeta Alimentaria ANSES: ¿Cómo consultar mi saldo? 3 simples maneras

El Plan Argentina Contra el Hambre ya lleva casi 3 meses de funcionamiento a través de la distribución de la tarjeta alimentaria para titulares de asignaciones por hijo a beneficiarios de todo el país. El plástico dispone de un saldo mensual de $4000 por un menor a cargo y de $6000 por dos o más, y NO ES ACUMULABLE, es decir, debe utilizarse a lo largo del mes que fue depositado. A raíz de esto, ha surgido la duda de cómo averiguar el saldo disponible luego de realizar compras, ya que no es necesario utilizar todo el monto de una sola vez.

En esta nota, te informamos sobre distintas formas de realizar la consulta para averiguar el saldo de la tarjeta alimentaria. Además, los detalles que deberías tener en cuenta para usarla sin problemas y aprovechar el beneficio.

Tarjeta Alimentaria ANSES - Consultar saldo

¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta alimentaria?

¿Cómo saber si estoy en el padrón?

Fechas de carga de la tarjeta alimentaria

Existen distintas maneras de consultar el saldo de la tarjeta AlimentAR. Podes hacerlo por internet o telefónicamente.

1. Ingresá a la página oficial de VISA o MasterCard, dependiendo de cuál haya emitido tu tarjeta. Ambos sitios permiten consultar el saldo de las tarjetas de débito si ingresas los datos exigidos.

2. Si sos beneficiario/a de la tarjeta en Provincia de Buenos Aires, comunicate por teléfono al número 0800-2222-776.

3. Si tu tarjeta es VISA, comunicate por teléfono al número 0810-666-3400.

IMPORTANTE: el saldo de la tarjeta NO ES ACUMULABLE y tenés un plazo de 30 días para gastarlo. Para saber con precisión la fecha límite, contá 30 días después de cuando te depositaron el monto.

ANSES incluye en el padrón de la tarjeta alimentaria a todos los beneficiarios de asignaciones que tengan hijos o hijas menores de 6 años. También a las embarazadas que cobran Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciban la AUH. Si cumplís con esas condiciones y no estás recibiendo la tarjeta, deberías actualizar tus datos en ANSES. Podes hacerlo desde la app Mi ANSES o de forma presencial en una sucursal del organismo.

Otra razón por la que no hayas recibido la tarjeta o no figures en el padrón podría ser que el beneficio todavía no llega a tu provincia. Ingresá a esta nota para verificar en qué provincias se repartió la tarjeta alimentaria.

Si bien la entrega a cada provincia se ha ido realizando de forma progresiva, las fechas de carga en cada mes son las mismas para todas las tarjetas:

Febrero: Viernes 21

Marzo: Viernes 20

Abril: Viernes 17

Mayo: Viernes 22

Junio: Viernes 19

Julio: Viernes 17

Agosto: Viernes 21

Septiembre: Viernes 18

Octubre: Viernes 16

Noviembre: Viernes 20

Diciembre: Viernes 18