Arden las redes: se volvió viral por pedir que "saquen o editen al tipo de atrás"

En su cuenta de Twitter, Franco Sánchez (@Francosannchezz) se autodefine como una persona con “cero preocupaciones”. “Todo llega, todo cambia, todo pasa”, escribe en su biografía.

Aunque, seguramente, no se imaginaba eso que iba a “llegar”: una ola de memes a partir de una foto suya, que colmó de humor a las redes sociales (y a él incluído).

Todo empezó así. El joven subió un retrato de él en la playa, con anteojos de sol y mostrando sus abdominales, la cual -aparentemente- le gustó mucho. Pero había un problema: otro turista, que aparecía atrás sentado en el mar, le arruinaba el encuadre perfecto.

El tuit original de Fran. (Twitter)

Entonces, Fran aprovechó su popularidad en esa red social para hacer un pedido: “Alguien que sepa editar fotos me dice cómo hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás, jajaja”.

Ni lento, ni perezoso, un usuario llamado Nahuel (@xwnahuebt) le devolvió una imagen con su figura, en medio de un paisaje del juego Minecraft y con un agregado particular: Messi jugando a la pelota en la esquina superior derecha. Tanto uno como otro consiguieron 31 mil likes cada uno.

Fran, en el mundo de Minecraft, acompañado por el mismísimo Messi. (Twitter)

Claro que la cosa no terminó ahí. Le siguieron más de 1.000 comentarios. Muchos de ellos, hilarantes memes. El más aplaudido, perteneciente al usuario @inimputable, quitaba al turista indiscreto y le agregaba a Fran una “pancita”.

El meme más “likeado”. (Twitter)

Le siguió en aceptación una imagen que ponía al “colado” adelante y a Fran atrás.

Hoy por ti, mañana por mí. (Twitter)

Este juego de “inversión de roles” fue aprovechado también por otros tuiteros.

Una mezcla de ambos. (Twitter)

Otros, colocaron al joven en escenarios insólitos.

Yendo de la playa al baño. (Twitter)

Inspeccionando una obra. (Twitter)

Y hasta lo hicieron protagonista de icónicas escenas de películas: desde Jurassic Park a Titanic.

En el Parque Jurásico. (Twitter)

Rose, Jack y Fran. (Twitter)

Franco se tomó todo esto con muchísimo humor y replicó las respuestas más creativas en su cuenta, asegura Vía País.