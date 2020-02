Oriana Sabatini de 23 años de edad, es una joven con un futuro muy prometedor en el mundo de la música. De hecho, su presente ya es tremendamente triunfante, ya que su incipiente carrera, ya cuenta con haber lanzado algunos hits que generaron miles de adeptos de la música pop y además la llevaron a ser telonera de artistas como Coldplay, Dua Lipa o Ariana Grande entre otros.

La morocha que se encuentra felizmente en pareja con ‘La joya’, Dybala, actual futbolista de la Juventus, se mudó a Italia porque así lo demandaba su corazón, ya que estar lejos de su amor por grandes lapsos de tiempo y distancia, podían dificultar su relación por lo que decidió emigrar al Viejo Continente para acompañar al futbolista oriundo de Córdoba.

A pesar de la distancia con Argentina, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, no dejó que sus contactos y su impronta artística quedaran rezagados por lo que, a como dé lugar, redobló los esfuerzos para continuar su carrera musical.

Recientemente, lanzó un nuevo tema musical llamado “Luna llena” que junto casi 200 mil reproducciones en YouTube, en un solo día. En el material se la puede ver a Oriana, bailando diversas coreos, acompañada de hombres y mujeres, con diversos vestuarios y una estética súper sensual.

El video fue dirigido por Juan Gonzs, quien ha trabajado anteriormente con Julieta Venegas, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emmanuel Horvilleur y Cande Tinelli entre otros.

En una entrevista exclusiva con Eonlinelatino, Oriana Sanatini reveló varios detalles en torno a su último tema y video clip, que parece que llegó para pisar fuerte en el mercado del pop latino.

Los detalles detrás de 'Luna Llena' de Oriana Sabatini

¿Qué referencias de la cultura pop tiene el video?

“Obviamente está inspirado en todo lo que vi a lo largo de mis años, desde que conocí la música. Siento que estoy influenciada por una época en especial… los 2000´y los 90´. Allí es que siento las referencias musicales que más me impactaron”, contó Ori a Eonlinelatino.

¿Qué fue más difícil, aprender la coreo o explotar la sensualidad ante la cámara?

“Creo que la coreo para mí, nunca es difícil aprendérmela porque por suerte tengo muy buena memoria y además me encanta siempre trabajar la música. Para muy pocas personas es normal pararse enfrente de una cámara y quizás hacerse el sexy o el lindo, más quizás cuando no lo sentís tanto así. Creo que eso fue muchísimo más difícil”, explicó la novia de Paulo Dybala.

“En eso también te ayuda a lograrlo el equipo que tenes alrededor, cómo te hace sentir. Mati Napp, que es mi coreógrafo, me hace sentir re contra cómoda sabiendo que le voy a poner una actitud que no está en mi zona de total confort”, confesó Oriana.

¿Cuál es tu look favorito del video?

“A mí me gusta mucho el de la playa porque es súper cómodo y representa todo eso de los 2000´. Pero hay un look que lejos de ser el más cómodo, que fue el que aparece primero donde estoy en un cuarto con un montón de gente, me parece que es el más fuerte porque es que representa quizás esa época en la que el Pop estaba allá arriba…esos dos looks son mis preferidos”, respondió la hermana de Tiziana Sabatini a Eonlinelatino.

¿Han pensado en que Paulo protagonice un video tuyo, tipo Shakira y Piqué?

“A mí me encantaría que mi novio protagonizara un video conmigo, me parece que es re lindo involucrar a la gente que uno quiere. De hecho, en ‘Luna llena’, estuvieron dos amigas mías, en ‘El último tango, estuvo una, siempre que puedo trato de meter gente que amo en mis videos”, relató Oriana.

“Lo mismo con mi hermana, ella estuvo en un video que tiene que salir dentro de poco y sería lindísimo hacer algo con Paulo, obvio que me encantaría. Creo que en que video esté o que canción sea, depende porque me gustaría que sea una canción no sé si especial pero que la sienta muy para él. Como que me gustaría que sea más romántica más balada, pero nosé porque también me encanta bailar. Lo importante es que él quiera y encontrar el momento”, aclaró la novia de ‘La joya’ a Eonlinelatino.