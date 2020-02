Furia contra el peronismo por negar la deuda para obra pública

Una de las voces más fuertes que salieron al cruce tras la media sanción de la Ley de Presupuesto 2020, sin roll over y sin endeudamiento, que dio la Cámara de Diputados en la madrugada de ayer, es la del intendente de Las Heras, Daniel Orozco.

En una mezcla de bronca e impotencia, el jefe comunal se mostró sumamente crítico con la oposición. La hace responsable de la “precaria situación que atraviesa la provincia”. “Los problemas económicos y financieros que sufre Mendoza, vienen mucho antes de diciembre del 2015”, sostuvo, y puso el acento sobre las responsabilidades en “los legisladores del PJ, de negar desde el Estado mejoras en la vida de la gente, sobre todo en las más de 1.500 familias que viven en el basural de El Borbollón”.

El intendente expresó: “Estoy muy decepcionando, porque en definitiva el presupuesto aprobado en Diputados es perjudicial para el ciudadano mendocino, porque esos US$ 300 millones que solicitaba el gobernador Rodolfo Suárez era muy necesario para el Plan de Infraestructura Municipal”.

“Por eso no solo estamos decepcionados, sino más endeudados y esto es porque tendremos más endeudamiento laboral, de tipo social, habitacional y de inversiones. Ese es el real endeudamiento que la oposición ha votado en la Legislatura. Nosotros, por el contrario, queríamos más inversiones, más casas, solucionar problemas de infraestructura en salud y educación. En el caso de nuestro departamento teníamos la GIRSU, que ha sufrido otra inaceptable postergación por responsabilidad directa del justicialismo”.

Cuando se le preguntó el porqué hace responsable a la oposición del endeudamiento, dijo: “Es un endeudamiento desde el punto de vista financiero y económico que venía de gobiernos anteriores al 2015, es decir, que nosotros estamos administrando todo eso que nos dejaron y encima nos tenemos que hacer cargo de pasivos ambiental y social. Estos últimos son muy preocupantes para Las Heras porque necesitamos inversiones para encararlos y solucionarlos, con un elemento que motoriza la economía, la construcción”.

El proyecto GIRSU sufrió una nueva postergación

Para el intendente lo sucedido en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados no se entiende. “No puedo creer que haya legisladores de Las Heras y de otros departamentos que no hayan acompañado un endeudamiento, que en el caso de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos implica la toma de un crédito único, con cinco años de gracia para devolverlo y le damos una solución a más de 1.500 familias con trabajo directo e indirecto, solucionando un problema ambiental y de salud pública, es decir, solucionar la grave cuestión social y un pasivo ambiental con preocupante contaminación del agua y el aire. La gente que vive del gigantesco basural de El Borbollón sufre del acoso permanente de todo tipo de enfermedades, como triquinosis, dengue y otras afecciones”.

Paritarias casi imposibles de abrir

Al preguntarle cómo quedan las cuentas de su municipio para afrontar paritarias, por ejemplo, respondió con elevada ofuscación: “Sobre ese tema no podemos abrir ninguna paritaria con los trabajadores de nuestro municipio, porque no tenemos parámetros para saber si habrá o no ajustes, es decir, que la provincia y en particular las intendencias tendremos que sacar plata para enfrentar esto de alguna manera. No nos gusta ni hablar, ni aplicar ajuste. Después de esta madrugada queda claro que el ajuste es el Partido Justicialista.

Finalmente se le preguntó si para él esto es un artero golpe del justicialismo al radicalismo, a lo que respondió: “El justicialismo le ha pegado a la población, porque se tiene que tener en cuenta que la golpeada es la población. En Las Heras tenemos el Hospital Gailhac y necesita el endeudamiento para obras fundamentales en él; del mismo modo, urgentes obras de remodelación en el Hospital Pediátrico más importante de la región. ¿Se da cuenta que estamos hablando de salud, de nuestros niños?, de eso estamos hablando con los legisladores. Por eso sostengo y señalo que el peronismo le está negando a todos los mendocinos a tener dignidad”.