Prostitución y polémica: la escena que fue recortada del último video de Jimena Barón

La polémica pegó de lleno cuando se conoció que Jimena Barón iba a lanzar un nuevo videoclip, llamado ‘Puta’. Ahora si bien el estreno del hit fue todo un éxito, la atención se posó sobre una escena que fue quitada en el clip final, es decir el que publicado oficialmente.

La ausencia de los afiches callejeros que son similares a los que muchas veces se ven pegados en la calle y que ofrecen servicios sexuales, fue lo que finalmente sorprendió a los que conocían las escenas que fueron filmadas para el clip. Prueba de eso, fue lo que dijo Carlos Kaspar, quien había adelantado: “Interpreto un personaje de doble moral”.

Cuando Kaspar vio el videoclip que se había grabado en el mes noviembre, contó en diálogo con el programa Involucrados que, desde la producción, habían eliminado la toma en la que se lo veía a él, guardarse un volante que promocionaba servicios sexuales.

“No quedó esa escena. Puede pasar, es muy común que muchas cosas que uno graba después no queden”, lanzó Kaspar al respecto.

De esta manera, la polémica en torno a los afiches que se había suscitado tiempo atrás, quedó anulada.

'Puta', el nuevo video clip de Jimena Barón

La letra de 'Puta'

A mí me enseñó la calle (hey)

Lo que no aprendiste en Harvard (¿Cómo se dice?)

No me sobran los modales

Pero siempre viene a casa (hey)

Yo no te cocino ni el desayuno

No tengo pa' Armani, si pa' Siempre 21

Y no me importa porque

Todo lo que yo me pongo me queda bien

Y me lo quito más rápido (Jajaja)

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí (Ay)

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver, -ver

Hey, Miss Culta (hey)

El vino solito, no tengo la culpa (Uh-huh)

Con tu idioma un poco se le dificulta

No te sabe entender

Y a mí me consulta (Que no se entiende)

Tranquila que yo lo comparto

Lo tengo un ratito en el cuarto (hey)

Me subo y le doy un infarto

Le dejo mansito el lagarto

Y se fue

Yo no quiero novio

Así pa' mí está bien

No tengo ni tiempo no, no (Uh)

Papi, yo te lo advertí

Conmigo las cosas funcionan así

Probás un poquito y no puedes salir

No te vayas a confundir

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí (hey)

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí (hey)

Algo debo tener pa' que quiera' volver

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver, -ver

(Vuelve a mí)

Porque sabe lo que es bueno (Vuelve a mí)

Yo tampoco se lo niego (Vuelve a mí)

Ji-mena

Si se complica, te llamo

Y nos vamos pa' atrá' (hey), -trá' (hey)

Que a mí me gusta por atrá', -trá', -trá', -trá', -trá'

Y nos vamos pa' atrá', -trá' (Ah)

Que a ti te gusta por atrá', -trá', -trá', -trá', -trá'

¿Cómo me dicen?

Dicen que soy p*ta, pero vuelve a mí

Que me visto feo, pero vuelve a mí

Que soy la más bruta, pero vuelve a mí

Algo debo tener pa' que quiera' volver

Dicen que soy p*ta, pero

Di-dicen (Jajaja), -trá'

Di-dicen, -trá', -trá', trá'

Te llamo, papi

Di-dicen (hey), -trá'

Di-dicen, -trá', -trá', trá', -trá', -trá', -trá'

Que no soy p*ta, soy generosa

