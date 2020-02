El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, subrayó hoy que trabaja para que "haya unidad" en Cambiemos de cara al 2023 con el objetivo de lograr "alternancia" en el Gobierno, al tiempo que consideró que "no va a haber un líder único" de la oposición y se quejó de que el ex mandatario Mauricio Macri cometió un "abuso" del "empoderamiento" que le dio el radicalismo.

"Yo quiero que haya alternancia en la Argentina. Estoy trabajando para que haya unidad al interior de la coalición, pero no pretendo yo ser el candidato a presidente. Se verá en cuatro años", sostuvo el diputado nacional.

En diálogo con Radio Continental, el ex gobernador de Mendoza consideró que "no puede y no va a haber un líder único de la oposición y no lo ha habido desde la muerte de Raúl Alfonsín".

En ese sentido, el dirigente opositor remarcó que le "gustaría que fuera radical" el postulante presidencial de Cambiemos en las elecciones de 2023.

Sin embargo, Cornejo aclaró: "Pero privilegio que haya unidad en Cambiemos: si no hay unidad, no va a haber alternancia".

Al hacer un repaso de lo que fue el Gobierno de Cambiemos, el mendocino advirtió que "el diseño constitucional es tan presidencialista que prácticamente obliga a las coaliciones de gobierno a empoderar al Presidente".

"El radicalismo cumplió con eso y no perjudicó el empoderamiento de Macri, pero creo que hubo abuso allí, se tomaron decisiones en muchos casos de las que no formamos parte", concluyó.