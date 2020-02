Para Nieri fue “muy triste” la votación del Presupuesto

Ayer se le dio media sanción al presupuesto, sin roll over ni endeudamiento. Lisandro Nieri, ministro de Hacienda de la provincia, expuso: “Esto plantea achicar nuestro presupuesto. No podemos distribuir todo el impacto en un solo lugar, esto implicaría directamente la ausencia de obra pública. No es un escenario posible, hay obras que terminar, paralizarlas sería muy costoso y hay contratos”.

“Esto va a generar una destrucción de empleo en la provincia. Vamos a tener que distribuirlo en ajustes de todo el presupuesto. Vamos a tratar de que el impacto sea el menor posible” analizó Nieri.

“Lo de ayer es una parálisis a la obra pública con todas las consecuencias que tiene por el lado del empleo. El presupuesto que se contemplaba, con algo más de $170 mil millones de pesos de recursos, es una parte importante y hay que destinarlo a cancelar deuda” explicó el ministro de Hacienda.

“Es una contradicción muy grande de lo que sucede en el país, donde vemos que el FMI hizo algún guiño respecto de reprogramar deuda. En la Nación se festeja, pero acá parece que se quieren poner trabas y no darle las herramientas al gobernador. Hace dos meses que venimos hablando, tratando de dialogar, buscar consensos. Es muy triste” evaluó Lisandro Nieri.

“En privado todos reconocen que necesitamos de obra pública en la provincia, en algunas declaraciones públicas también muchos reconocieron que el roll over era una necesidad. Insisto con el paralelismo que tenemos a nivel nacional. Hasta el último minuto se estuvo hablando, el ministro de Infraestructura hablando con los intendentes, todos quieren obras”, lanzó con visible indignación el ministro de Hacienda de Mendoza.

“Hay quienes no tienen un territorio, no tienen una obligación de día a día y probablemente, lo único que unió fue bloquear, oponerse. Pero esta no es una traba a nuestro gobernador, es una dificultad gigante hacia la gestión, pero es una dificultad hacia la provincia. Esto va a requerir un ajuste importante, va a ser destrucción de empleo”, evaluó.