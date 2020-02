Qué es el matcha y cuáles son sus beneficios

Hace un tiempo ya que conocimos navegando por las redes este mágico polvo verde. Si aún no has escuchado hablar de él, o si has escuchado pero no sabés bien para qué sirve, leé esta nota y vas a salir corriendo a buscarlo para incorporarlo a tu dieta diaria.

El té verde matcha es de origen chino, aunque muchas personas lo conocen por su relación con la cultura japonesa.

Desde hace mucho tiempo los monjes budistas descubrieron que el té ayuda a mantener la mente alerta mientras favorece a la relajación del cuerpo, es por esto que muchos japoneses viajaron a China a estudiar budismo Zen y llevaron de regreso a Japón la costumbre de tomar matcha. Esta costumbre se convirtió luego en un elemento importante de la ceremonia japonesa del té.

A diferencia del resto de los tés que se presentan en hebras (en hojas sueltas), el matcha tiene la particularidad de que sus hojas están molidas en forma de un polvo muy fino. Para consumirlo es necesario batirlo con agua. Esto hace que los beneficios del matcha para la salud sean más efectivos que los de los tés en hebras, ya que los compuestos saludables que van a la taza están más concentrados.

Propiedades del té verde matcha:

El matcha es un poderoso antioxidante que genera beneficios importantes.

Fortalece el sistema inmunitario y ayuda a reducir el estrés.

Estimula la mente y relaja el cuerpo.

Ayuda a prevenir el cáncer, infecciones y las caries.

Ayuda a mantener sanas las arterias y a controlar la hipertensión.

Ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre.

Ayuda a controlar la diabetes y a prevenir la fibrosis hepática.

Ayuda a prevenir los signos del Alzheimer.

Debido a su gran contenido de antioxidantes ayuda a eliminar los radicales libres.

Ayuda a mejorar el aspecto de la piel y de las uñas.

Ayuda a quemar las grasas y bajar de peso.

Sacia el hambre y apaga la sed de forma totalmente natural.

¿Aún no te enamoraste? A continuación te contamos cómo podes usar este polvo mágico.

Cómo se prepara

Simplemente debés mezclarlo enérgicamente con agua o incorporarlo en la batidora al momento de hacer un licuado saludable o mezclándolo enérgicamente con agua o jugos.

En Japón, el té matcha es usado en muchas recetas de gastronomía: se consumen fideos, chocolates, helados, tortas, sopas y todo tipo de alimentos dulces y salados. Cadenas internacionales como Starbucks han adaptado ciertos productos al gusto local ofreciendo batidos y lattes de té verde.

Contraindicaciones

Este té en polvo contiene más cafeína que los tés verdes en hojas: se calcula que una ración de matcha (un gramo) tiene aproximadamente la misma que un café espresso, es por eso que al igual que con el resto de las bebidas, la clave siempre es moderar su consumo, limitando su consumo a la primera mitad del día.

Para comenzar a incorporarlo en la cocina, debemos ir probando según nos vaya gustando más ya que tiene un sabor muy particular. Por ejemplo, al intentar tomarlo en las mañanas solo con agua, como nos indicaron que debía hacerse, no fue muy agradable su gusto. Por eso la mejor opción es incorporándolo de a poco, por ejemplo, en el mate, para ir amigándonos con su particular sabor.

Puede añadirse fácilmente a todo tipo de preparaciones, desde batidos hasta helados, ya que es en la repostería donde es más utilizado porque otorga un inconfundible toque a todo tipo de dulces.

#SomosSaludables #SomosMujeres