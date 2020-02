Eugenia Serrani, reina de Tunuyán: "La Vendimia es una tradición que nació en la viña"

Eugenia, de mirada impactante, segura y locuaz, candidata del distrito Vista Flores, se convirtió en la reina departamental de Tunuyán.

La soberana tiene 21 años y tres hermanos (dos varones y una mujer) que le han dado ocho sobrinos, para quienes es Yeye, la tía a la que le encanta pasar sus horas libres jugando con los más chicos de la familia.

Pese a perder a su papá cuando su madre estaba embarazada, recuerda su infancia con mucha felicidad y llena de actividades –como clases de patín, teatro y fotografía– y las tardes compartidas con sus primos y amigos del barrio.

El presente la encuentra cursando tercer año de Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, y aunque todavía no define especialidad, parecería orientarse hacia la Pediatría, y al respecto señala: “Todos me dicen que tengo cara de pediatra”.

Aunque sus amigos han intentado convencerla, nunca se animó a cantar y sigue disfrutando mucho de la música como oyente, más allá de que lo hace “puertas adentro”.

Reina Eugenia

Eugenia cuenta que resultó electa entre trece candidatas tras el espectáculo Vendimia, esencia de América Latina, y señala que “fue una fiesta muy especial; tuvimos dos semanas de convivencia con las otras candidatas, haciendo capacitaciones, visitando medios y disfrutando muchísimo todo el proceso”.

Además, remarcó que fue “una Vendimia popular, y no hubo casting, ya que todas las personas que querían participar lo hacían. Tuvo más de 800 artistas de todos los distritos y todo el departamento disfrutó mucho la fiesta”.

Y recordó que en el final de la fiesta el mensaje “el agua de Mendoza no se toca” fue muy emocionante, “y no ocurre muy seguido que toda la gente apoye lo mismo; no hubo grieta, todos pedían por lo mismo, que sigamos disfrutando del agua pura y limpia de Mendoza”.

“Familiares y amigos siempre me incentivaron a presentarme, y este año además me dieron ganas de vivir Vendimia desde otro lado que no fuera el público”, dijo Euge, quien también señaló que “la Fiesta es una tradición que se realiza por y para el pueblo, que los mendocinos tenemos que disfrutar y valorar”.

La joven soberana se siente “muy orgullosa” de representar a su departamento. “El trabajo de la gente de la viña y de todos los que trabajan para hacer mejor a Tunuyán”, dice, y subraya que uno de sus objetivos como reina departamental es “ayudar en el crecimiento del departamento”.

Redes sociales reales

Admite ser una usuaria muy activa de las redes y diferencia el uso de cada una de ellas. “Facebook es más familiar y trato de tener gente de mi círculo más íntimo. En cambio en Instagram es un poco más abierto; me gusta subir fotos con amigas y amigos, mis sobrinos, con todo el mundo”.

Finalmente reflexiona que una de las características que más le gusta de estas herramientas tecnológicas es que “te permite tener contacto con gente que está súper lejos. Es más, tengo familiares que he conocido a través de las redes”.

La mujer

“Desde muy chica admiro profundamente a mi mamá, más que nada porque la vi llevar una familia adelante con cuatro hijos. Admiro la fuerza y la voluntad de ella”, comienza diciendo Eugenia, y mientras sus ojos se iluminan remarca que en su familia “hay muchas mujeres increíbles, como mi hermana, primas y sobrinas, por ejemplo”.

“Destaco que la mujer siempre fue importante, pero hoy en día con el auge del feminismo nos estamos dando cuenta del valor que tenemos y de hacer valer nuestros derechos. Creo que ha cambiado la manera en que nos percibimos”, considera.

Y agrega que “las mujeres hoy pueden hacer lo que quieren, antes tenían que ocupar lugares específicos y predeterminados”.

En cuanto a Vendimia, no cree que la fiesta sea un concurso de belleza. “Creo que es una tradición enorme que nació en la viña y ahora las reinas de cada departamento actúan como embajadoras del mensaje de su comuna”.

La sociedad

Sin dudas, dentro del amplio abanico de problemas que atraviesa la sociedad actual, es la violencia en todo su espectro lo que más preocupa a la soberana del Valle de Uco, sobre lo que asegura que “hemos empezado un camino, visibilizando y debatiendo acerca de esta temática, pero todavía nos falta mucho por recorrer”.

Finalmente reflexionó que uno de sus “deberes como reina” es el de aprovechar la voz que tiene como soberana “para trasladar a los diferentes organismos las necesidades del departamento”.

Pregunta directa

¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

“De alguna manera todos hemos pasado por eso. Yo no lo sufrí pero pienso en mis sobrinos, que son chiquitos, y no me gustaría que pasen por eso”.