El justicialismo se debate si acompaña el proyecto de Presupuesto de Suarez

La discusión del presupuesto mostró posiciones disímiles en el PJ. Hay un sector de posiciones más duras que se opone a avalar nueva deuda en dólares, como el senador Lucas Ilardo, mientras que hay otros dispuestos a la aprobación.

Adolfo Bermejo, en diálogo con CNN Radio, señaló: “Siempre dentro de los partidos políticos hay posiciones encontradas, hay algunos más y menos de acuerdo. El gobernador ha reformulado el Presupuesto, nosotros veníamos sosteniendo desde hace un tiempo que nos parecía que era mucha deuda, en endeudamiento muy grande el de 300 millones de dólares, sobre todo porque el gobernador anterior tomó 500 millones de dólares que todavía no se empiezan a devolver”.

A partir de ello, agregó que “nos parecía que 300 millones más era mucho, lo hemos planteado, el gobernador ha hecho una contra propuesta, ha reformulado ese monto y está en estudio. Nuestro equipo técnico está revisando la nueva propuesta, y ayer anunció en qué consiste el plan de obra pública”. A partir de ello, destacó: “No puedo aseverar si nuestra posición será por unanimidad o si alguno de los legisladores voten en sentido contrario, esto lo estaremos conociendo seguramente mañana a la mañana (por hoy)”.

También explicó que “el Presupuesto ya tiene una partida de $9 mil millones para obra pública, o sea, hay un monto importante, casi el 4,5% del Presupuesto provincial está destinado a obra pública, no es que no haya obra pública, que si no está el endeudamiento no habrá trabajo. El Presupuesto tiene un plan de obra pública y se lo queremos aprobar, pidió refinanciar las deudas que tiene, el famoso roll over, le hemos dicho que lo se aprobaremos también. La discusión está en esos 300 millones de dólares que ya los bajó a 210, aparentemente habría alguna rebaja en las próximas horas y quizá mañana, por lo que hemos escuchado esta mañana en los pasillos de la Legislatura, así que estamos en ese estado de situación”.

Por la aprobación

Sin embargo, el que se expresó más claramente a favor de la aprobación fue el exintendente de San Martín Jorge Giménez, en declaraciones a radio Nihuil, donde manifestó: “Los recursos se necesitan siempre y me parece que más en estos tiempos donde hay mucha gente que todavía no tiene empleo, que era el tema que se planteaba hasta hace un tiempo atrás públicamente. Entonces, mi opinión es que al gobernador que eligió la mayoría de la gente hay que tratar de ayudarlo para que los mendocinos estemos un poco mejor, y eso es lo que por ahí uno observa que no se puede trabar algo que es necesario para Mendoza. Así que ojalá esto se vaya destrabando rápido y este gobierno nuevo empiece a ejecutar un plan, con obras que se reactiven en distintos departamentos, incluido el nuestro, oportunidades para los mendocinos”.

Consultado sobre la influencia que puede tener sobre los legisladores de su partido, explicó: “Hablo con varios. He sido intendente 16 años de mi departamento San Martín y eso me ha brindado la posibilidad de conocer mucha dirigencia de la provincia, de mi partido y de otros, de hecho hemos acordado cosas en común con colegas que no eran de mi partido y que fueron beneficio para habitantes de la región. Entonces, uno siempre sigue en contacto, de hecho hay legisladores que son del departamento de San Martín y tienen eso muy claro, acá hicimos todos los esfuerzos durante todo el tiempo para hacer cosas por San Martín”.

Los dichos de Giménez marcan claramente los distintos intereses que conviven en la oposición, donde los intendentes tienen claro que, en la recuperación de los departamentos y la creación de empleos, juega muy fuerte la obra pública, en un contexto donde las incertidumbres económicas frenan las inversiones y el desarrollo de la mano de los privados.