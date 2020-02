ARGENTINA HACE 2020 | ¿Cuánto pagan de sueldo y cuántas horas hay que trabajar?

En los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Obras Públicas administrará y la Administración Nacional de la Seguridad Social abrirán las inscripciones para el programa laboral Argentina Hace (Argentina de Pie).

Sin embargo, en algunas provincias como Santa Cruz, ya se están realizando las primeras pruebas pilotos sobre proyectos de obra pública que estaban atrasados.

Por eso, para reactivar el empleo y de paso terminar las tareas pendientes, el gobierno ya empezó a repartir puestos de trabajo bajo la modalidad del monotributo social.

En este informe, El Ciudadano te comenta los montos de cobro, las horas que contempla jornada y además, un instructivo para que puedas obtener el CUIL DEFINITIVO que te va a permitir anotarte cuando abran las inscripciones a nivel nacional.

El proyecto nacional propone otorgar 40.000 puestos de trabajo repartido entre mujeres y hombres en forma equitativa.

ARGENTINA HACE - SUELDO, HORAS Y TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

¿Cuánto pagan por mes?

¿Cuántas horas por día hay que trabajar?

¿Cómo obtener el CUIL DEFINITIVO en Anses para la inscripción?

De acuerdo a lo establecido en las provincias que ya están desarrollando actividades en el marco de "Argentina Hace", el sueldo promedio es de $20.000 los cuáles se van a pagar bajo la modalidad de monotributo social. En otras palabras, aquellas personas que sean seleccionadas van a poder emitir facturas, tener obra social para toda la familia y además vas a estar pagando aportes jubilatorios dentro de ANSES.

Siguiendo el caso de Santa Cruz, el gobierno arregló el salario mencionado anteriormente a contra-prestación de una jornada laboral de 4 horas diarias por 5 días a la semana. Por otra parte, a pedido de algunos gobernadores, también se analiza la posibilidad de que los desocupados que ingresen en el programa laboral también cobren la Asignación Universal por Hijo en forma automática. De aprobarse este punto en discusión, el sueldo mensual sería de $23.300 en el caso de tener un solo hijo.

Lo cierto es que en función de lo que establece la legislación vigente, se prevé el pago de $4802 sobre un sueldo de $48000. En consecuencia, los trabajadores que presten servicio en Argentina Hace recibirán un monto que superaría los $2000 netos.

Además de no contar con empleo formal (en blanco) otro de los requisitos centrales para la inscripción en Argentina Hace es contar con el Código Único de Inserción Laboral (CUIL). Por eso, si no lo tenes y necesitas estar preparado antes de que empiecen las inscripciones (y no pierdas tiempo) te recomedamos conseguir el CUIL DEFINITIVO que se tramita en forma presencial en cualquier oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esto ocurre por que el Ministerio de Desarrollo Social necesita cruzar datos con ANSES y si la persona no está registrada, es muy difícil que los seleccionadores puedan conocer tu situación laboral y social.

Para generarlo, te recomedamos ingresar en el siguiente enlace CUIL DEFINITIVO ANSES.

Otro trámite muy simple a tener en cuenta, por los mismos motivos que el CUIL, es actualizar tus datos y los de tus hijos en ANSES. para hacerlo, te recomedamos seguir las instrucciones en el siguiente enlace: ACTUALIZAR DATOS EN ANSES.

