La escritora estadounidense, Regina Brett, dijo: "El cáncer es complicado y aterrador. Se lo tiras todo, pero no olvides tirarle también amor. Resulta que podría ser la mejor arma de todas". Por otro lado, Greg Anderson, músico estadounidense sostuvo: "El cáncer abre muchas puertas. Una de las más importantes es tu corazón".

En este oportunidad la historia que leerán a continuación tiene que ver no sólo con un paciente especial sino también con un grupo de personas que no solamente ayuda a combatir incendios y rescatar personas sino también salvar almas desde lo interior con actos de inmenso amor.

Joaquín es un pequeño que vive en el departamento Maipú, tiene 11 años y desde muy chiquito el destino lo sorprendió con esta enfermedad. Con toda la vitalidad que envuelve a un niño, comenzó a combatir el problema de salud y jamás bajó los brazos. El pasado domingo, recibió una hermosa sorpresa que le dibujó una sonrisa enorme, justo antes de comenzar su internación: la emotiva visita de los bomberos voluntarios.

La conmovedora visita de los bomberos a Joaquín

En su casa como cada día y acompañado de su familia, Joaquín se encontraba pasando el domingo cuando escuchó una fuerte sirena y vio un gran camión de bomberos que se estacionaba en la puerta de su casa. No había ningún problema en la calle ni tampoco un incendio cerca sino que la emergencia para los bomberos voluntarios era más importante que cualquiera: sacarle una sonrisa al pequeño maipucino.

A través de las redes sociales, los servidores de la comuna compartieron el emotivo momento y detallaron lo vivido por el menor en la tarde del pasado fin de semana.

El caso de Joaquín

Luis, papá de Joaquín, nos comentó cómo viene luchando el pequeño contra la enfermedad y al respecto detalló que "con 2 años y tres meses se le inflamó la panza y debió ser trasladado al medico. Allí, le diagnosticaron una hernia y al operarla encontraron que tenia una complicación en la pelvis, paso por 46 quimioterapias, 20 ciclos de radioterapia y 4 cirugías". En el 2017 fue dado de alta.

Pero durante los primeros días de diciembre, el menor se estaba bañando y su mama le observó una inflamación en uno de sus testículos. Al ser revisado se trataba del mismo tumor que lo había afectado anteriormente y se le extirpó el testículo. De esta manera, se encuentra en tratamiento oncológico, y deberá realizarlo por 1 año y medio aproximadamente.

Cómo se dio la visita de los bomberos

El padre de Joaquín comentó cómo se dio la sorpresa que recibió el niño, como también la familia ya que no sabían nada de la visita de los bomberos. Todo comenzó "porque fuimos a la Vendimia y ahí el no aguantó todo el acto, se descompuso y uno de los chicos que estaba en el camión nos trajo a mi casa. En el camino le conté lo que estaba pasando Joaquín y así me dieron la sorpresa a mi y a mi hijo."

La aventura fue completa, vuelta en el camión como un voluntario más y hasta aprendió a manejar la manguera para apagar cualquier tipo de incendio:

"Lo solidarios que son y el hecho de sacarle una sonrisa a estas criaturas con todo lo que sufren es impagable" comentó emocionado Luis sobre la inolvidable visita que disfrutó su hijo. Además, también recibió la visita de los superhéroes que habitualmente maravillan a los más pequeños en diferentes nosocomios de la provincia.

Sin dudas que el pequeño Joaquín vivió una grandiosa experiencia que le permitirá seguir con los brazos en alto y luchando día a día contra esta enfermedad, pero tendrá una sonrisa distinta para superar cada obstáculo que la vida le presente.