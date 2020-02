Juan Brunetta: todo el talento musical, su paso por Boca y el interés de River

La vida de Juan Ignacio Brunetta está llena de pasiones, el fútbol por un lado pero también guarda otro amor poco conocido: tocar el piano. Y esta vocación no es para cualquiera. Al futbolista le tocó mostrar sus dotes musicales en un contexto de festejo y alegría.

El cordobés sorprendió a propios y extraños con un talento oculto muy diferente al de patear una pelota. Se sentó al frente de un piano que había en el hotel donde concentró el plantel albiceleste en Bucaramanga, tras el pase a los JJOO de Tokio, y mostró su costado musical.

Entre los gritos y saltos de los jugadores consagrados se destacó su figura al compás de la música. El volante del Tomba marcó el ritmo de las celebraciones de sus compañeros hasta que, de un momento a otro, comenzó un pogo que alejó a los jugadores de la escena y Brunetta se sumó a los festejos.

El futbolista nació el 12 de mayo de 1997 en la localidad de Laboulaye, en Córdoba. Su familia está integrada por sus padres y un hermano menor. Su primer paso en el fútbol fue Sportivo Norte de su ciudad. Luego viajó a Buenos Aires a los 9 para sumarse a las infantiles de Boca y tras un periodo de tres años, hizo escala en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata. Tras no ser tenido en cuenta en la Ciudad de las diagonales, recaló en Arsenal, club con el que debutó en Primera en 2016.

El 21 de agosto de 2017 su pase fue adquirido por un grupo inversor español, que decidió cederlo a préstamo a Belgrano para que siga fogueándose en Primera. Volante zurdo y veloz, se destaca por su buen panorama y por la eficacia de su pegada, ya sea en movimiento o con pelota parada. Posee la virtud de cambiar el ritmo o de imprimir la pausa.

Hoy, es figura en Godoy Cruz, y su presencia es primordial para el entrenador, Mario Sciaqua. Pero en sus ratos libres, mantiene la vocación de sentarse frente a su piano y hacer magia con sus dedos. En un mano a mano con El Ciudadano no cuenta sobre su pasado, presente y futuro.

¿Cómo nació esa pasión por la música?

JB: El piano lo tocó hace 10 años. Mis padres me lo regalaron. Empecé con un profesor dos meses y después me largue sólo. Le fui agarrando la mano. Formamos un grupo musical en la Escuela primaria IPEM 278 “Malvinas Argentinas” de mi ciudad y tocábamos en los actos. Mi primera incursión no fue directamente con un piano, sino que me descargué una aplicación musical y tocaba con las teclas de la computadora. Mi familia, al observar esa situación, me compró un piano.

¿Qué estilo de música te gusta?

JB: Cumbia. Con mis compañeros tocábamos los temas populares, los hits. Éramos seis integrantes, todos del mismo curso. Y lo hacíamos para divertirnos. También, estaba mi hermano que tocaba la batería.

¿Cómo se llamaba la banda musical?

JB: “El Triunfo”, porque se le ocurrió al cantante. Cuando empecé a dedicarme al fútbol dejé de lado el grupo. Pero todavía tengo relación con varios de ellos. Fue algo muy lindo. Aparte de jugar al fútbol, aprovechaba mi tiempo para disfrutar del piano. Cuando era chico le dedicaba más horas. Ahora, no tanto.

¿Todavía conservas el piano?

JB: Si, lo tengo acá. Cuando me fui de Córdoba me lo traje. Si tengo tiempo, tocó en mi casa los temas de cumbia y cuarteto. También, cuando me junto con amigos y comemos un asado. Y me animo a cantar también ja.

¿Cuál es la canción que mejor te sale?

JB: “Atrevida”, de Damas Gratis junto a Néstor en Bloque. También hay otros, pero mis amigos me piden ese. Me gusta mucho e ir a recitales también. Soy fanático de eso. Aunque no me gustaría dedicarme a la música una vez que cierre mi carrera futbolística. Lo hago por Hobby, nada más. De chico siempre quise ser futbolista.

Su paso por Boca Juniors

¿Hiciste inferiores en Boca?

JB: Si, llegué a los 9 y estuve hasta los 11. Arranque de muy chico. Llegaba a Buenos Aires un jueves y volvía a Laboulaye el lunes. No me quedaba fijo en la pensión. Me llevó Ramón Maddoni a probarme a la candela. Viajamos tres chicos de córdoba. Y nos ficharon. Estuve tres años. Cuando pasamos a Novena, me dejan libre y me fui a Estudiantes un año. Pero empecé a extrañar a mis padres. No sabía si quedarme en Buenos Aires o volverme. Y al final, volví a Córdoba. No podía separarme de ellos. Estuve seis meses y a los 14 viaje a Sarandí para sumarme definitivamente a Arsenal y no regresé más.

¿Te dieron algún motivo de porque quedaste libre en Boca?

JB: Sí, porque era chiquito de estatura y no tenía físico para jugar. No pude pasar de categoría y me dejaron libre en el 2009. Siempre me acompañaros mis padres, desde la primera vez que viaje para ir a probarme al Xeneize.

¿Qué sentiste cuando quedaste libre?

JB: Mucha bronca y tristeza. Por el hecho de que me dijeron que no tenia físico para jugar al fútbol. Por suerte pude crecer un poco.

¿Tus padres hicieron un esfuerzo para que puedas cumplir tus sueños?

JB: Sí, siempre me acompañaron. Vengo de una familia muy humilde. Bien de abajo. Siempre la peleamos. Me considero un luchador. Tengo que seguir por este camino, con humildad y los pies sobre la tierra. Nunca me faltó un plato de comida. Pero tampoco me sobró nada. Recuerdo que desde la pensión del Pincha los llamaba llorando a mis viejos porque quería volver a mi ciudad y ellos, con el dinero justo, viajaron a Buenos Aires para visitarme y se quedaron. No era consciente de si tenían dinero o no. Ahora, que soy más grande, me doy cuenta de cómo son las cosas. Y ese esfuerzo uno trata de devolvérselo.

¿A que se dedican tus padres?

JB: Mi papá es dueño de un predio de canchas de futbol sintético. Y mi mamá, no tiene trabajo y vive conmigo en Mendoza. Ellos me ayudaron mucho. No me olvido más que estando en Boca viajábamos los jueves y el domingo a la noche nos volvíamos a mi ciudad. Los viernes tenía que faltar a clases porque, de otra manera, no podía ir a entrenar. De chiquito soy hincha de Boca. Aunque hoy defiendo los colores de Godoy Cruz.

El interés de River Plate

¿En el último mercado de pases te quiso Marcelo Gallardo para River?

JB: Si, se contactaron con mi representante para saber de mi situación. También, de River llamaron a Godoy Cruz para sondearme.

¿Tenes expectativas de jugar en River?

JB: Si, uno siempre sueña con llegar a los mejores equipos de la Argentina. River es un club espectacular. Tanto el Millonario como todos los grandes. Igual, estoy muy cómodo en Mendoza. Godoy Cruz me dio las posibilidades de crecer como jugador porque en Belgrano no jugué mucho. El Tomba confió en mí y tuve la posibilidad de ir a la selección Juvenil.

¿Cómo fue la experiencia con el seleccionado Sub 23 en Colombia?

JB: Fue muy linda. Jugar un torneo Preolímpico fue hermoso, además de salir campeón y clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.