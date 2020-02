Celeste Nedic, reina de General Alvear: "La Vendimia representa lucha"

Celeste tiene 20 años, es la mayor de tres hermanos y la mayoría de sus recuerdos de la infancia están ligados a jornadas inolvidables de esquí con su familia en las pistas de Mendoza.

Es puntual y segura, y parece saber bien lo que quiere. En cuanto a su formación, cursa segundo año de Ingeniería y completa su agenda académica preparándose en el profesorado de Inglés.

La joven soberana representó al paraje El Juncalito y fue la más votada en la fiesta Agua de esperanza, que debió suspenderse dos veces por inclemencias climáticas.

Cuenta que el lugar “fue más reducido, pero gracias al canal local, más gente pudo ver la fiesta, por suerte, porque su mensaje fue muy conmovedor".

Reina Celeste

La soberana recuerda que una de sus bisabuelas fue reina departamental, y con tono nostálgico comentó: “Lamentablemente no pude compartir la experiencia con ella, pero mis tías me contaron todos los detalles”.

Enérgica y con total seguridad, afirma que “la Vendimia este año representa lucha”, y agrega que “es también un reconocimiento a los agricultores y ganaderos. Soy hija de padres que tienen esas actividades y en mi departamento sabemos que Vendimia involucra todo lo que es el trabajo en la finca”.

“Para mí, celebrar Vendimia este año es muy complicado. Le pido por favor a mi pueblo y a toda la provincia que cuidemos el agua, es la responsabilidad que siento como reina. Llevamos diez años de crisis hídrica y tenemos que ser conscientes de que sin este recurso natural no vamos a ningún lado”, sentenció Celeste.

La joven alvearense recordó que tuvo una participación activa en las marchas en defensa de la Ley 7.722 en los últimos días de 2019, y emocionada dijo haber llorado y que “muchos de los que estaban ahí también se emocionaron hasta las lágrimas. Mi pueblo pedía que no se realizara la Vendimia, pero por suerte las cosas cambiaron y pudimos celebrarla, aunque este año fue distinto, sabiendo que hay que seguir luchando”.

Redes sociales reales

“Las redes sociales son herramientas que tenemos hoy en día. Me parecen de gran utilidad para generar conciencia y distribuir el mensaje”, considera la soberana, que por otro lado marcó que la contracara de estas herramientas es, por ejemplo, “la facilidad con que la gente critica todo y muchas veces sin saber”.

Además, anticipó que junto a su corte realizará “una campaña solidaria de útiles en buen estado para donar a los que más lo necesitan en las escuelas rurales del departamento”.

La mujer

A la hora de elogiar, Celeste se deshace en halagos hacia las virtudes de su madre, a quien admira enormemente.

Después, adentrándose en el mundo de la mujer, asegura: “Las mujeres tenemos que seguir luchando por la igualdad”, aunque advierte que “hay cosas que no la representan dentro de esta lucha”.

En cuanto al papel de la mujer en Vendimia y si la fiesta la cosifica, la joven reina aporta que “Vendimia es tradición y cultura y no sé si nosotras somos reinas por nuestra belleza o por lo que representamos, nuestro mensaje, la forma en que nos expresamos y nuestros valores”.

Asegura que ante un eventual reinado nacional, su legado será fomentar el turismo, acompañar mucho a los productores y servir de nexo con el Gobierno, además de concientizar todos los días sobre la crisis hídrica que atraviesa la provincia hace ya una década.

Pregunta directa

¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

"Gracias a Dios, no. Siempre he estado rodeada de gente que me ha valorado y tengo un grupo muy lindo de amigos y familia que siempre me apoya”.