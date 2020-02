El Presupuesto y el endeudamiento en espera por negativa del peronismo

Se cayó una vez más la intención del Frente Cambia Mendoza de tratar el proyecto de la Ley de Presupuesto ante la intransigencia del justicialismo de aprobar el roll over y el pedido de endeudamiento para obra pública que solicitó el gobernador Rodolfo Suarez.

El estancamiento se solidifica, aún cuando el oficialismo apareció con una contrapropuesta de rebajas notables en roll over y endeudamiento en dólares. Pero también están esas versiones que hablan de que Cambia Mendoza estaría por conseguir los dos tercios que necesita en el recinto para aprobar los tres puntos básicos de la ley: presupuesto, roll over y endeudamiento.

De todas maneras queda claro que así las cosas se dirigen a estancarse, por la actitud del máximo partido de la oposición, sobre todo con la actitud de éste último a negar bajo todo concepto la posibilidad de que la provincia se endeude en dólares.

Contrapropuesta oficial para seducir a la oposición

Sobre la propuesta concreta, esto expresaba a El Ciudadano el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Jorge López: “Nuestra propuesta es reducir el monto de endeudamiento de US$ 300 millones a US$ 210 millones. En el caso del otro artículo en discusión, que es el tema del roll over, está la posibilidad de bajar el monto del mismo, teniendo en cuenta las características de los acreedores, en función de las necesidades planteadas por el justicialismo”.

Más adelante agregó: “Esto ha sido elevado para el estudio de todos los bloques legislativos. En virtud, obviamente del artículo 40 del proyecto de ley de Presupuesto que se refiere al plan de obras que requiere financiamiento”.

Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Andrés Peti Lombardi (UCR-FCM), reflexionó: “Nosotros tenemos que apelar al diálogo y al consenso, porque hay posiciones que no han encontrado un punto y por eso se hace necesario encontrar un acuerdo. Es claro que como en todo debate legislativo tiene que ver con el disenso, pero también en llegar en ciertos momentos a un consenso que involucre a la mayoría de los actores, fundamentalmente al bien de todos los mendocinos”.

La oposición quiere hasta el miércoles para responder

Al hablar en concreto sobre lo presentado por Cambia Mendoza, el titular del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez aclaró: “La propuesta del oficialismo consiste en una reducción de los US$ 300 millones para obra a US$ 210 millones, además de una reducción del mecanismo de roll over de los $6.467 millones a $2.000 millones. Ahora vamos a trabajar sobre esta contrapropuesta, pero necesitamos un tiempo razonable, por eso hemos solicitado un cuarto intermedio para este miércoles a las 10 de la mañana, por la importancia de estos dos temas que son cruciales”.

“Debe quedar en claro, que hemos sido muy críticos, porque desde un principio negamos endeudamiento en dólares, porque entendemos que la situación financiera de la provincia de Mendoza es compleja. Aun así y como estamos en democracia, debemos escuchar a quien hoy tiene la responsabilidad de gobernar la provincia”.

El diputado Gómez eludió responder las dos preguntas fundamentales con respecto de que había algunos legisladores que mantendrían reuniones por separado al bloque con el gobernador Rodolfo Suarez, donde el oficialismo conseguiría los dos tercios para aprobar el presupuesto, el roll over y endeudamiento, algo que de ser cierto mostraría una vez más la falta de unidad del PJ mendocino, una cuestión que sectores influyentes del peronismo local están evitando por estas horas para mantener esa dura posición de no otorgarle a la actual administración provincial ningún tipo de endeudamiento. Habrá que esperar entonces lo que suceda mañana. Es un tiempo para nada fácil para los dos partidos mayoritarios en la provincia.