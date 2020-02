Vuelve el apasionante thriller 'Bajo la sombra de la muerte'

“La idea es que la gente se relaje un poco y esté en la punta de la butaca, se relaje otra vez, y vuelva otra vez a la punta de la butaca, en eso estamos trabajando mucho, porque lo que pasa es que en el cine a lo mejor una levantadita de ceja, una cara o un acercamiento te dice un montón de cosas y en el teatro es difícil crear eso”, le contaba Willy Olarte a El Ciudadano en noviembre del año pasado, antes del estreno de Bajo la sombra de la muerte, el apasionante thriller que, bajo su dirección, vuelve a las tablas mendocinas este fin de semana.

Después de varias exitosas funciones en la Nave, la obra protagonizada por Verónica Chovet, Cecilia Villalba y Neftalí Villalba llega en este 2020 a La Casa Violeta (Paraguay 1474 de Godoy Cruz).

Bajo la sombra de la muerte estará en escena este sábado y el próximo a partri de las 22. Las entradas tienen un valor de $250 y se pueden adquirir en boletería del espacio.

Sinópsis: Clara ha cometido un crimen y llama a su hermana Karen, una mujer con un pasado violento y siniestro, para que le ayude a encontrar una solución y encubrir su delito. Con el tiempo en su contra, deberán actuar rápidamente si no quieren ser atrapadas por Bruno, un policía que vive enfrente y que no conoce miedo ni límite alguno. Pero Clara, en verdad, ha trazado un complejo plan que busca ajustar cuentas de un pasado tortuoso con su hermana. Con este fin en mente, empieza una intrincada trama de engaños y traiciones. Ambas, extremadamente calculadoras no ponen ningún reparo en seguir adelante con sus respectivos planes, hasta llegar al objetivo deseado: la destrucción del otro.