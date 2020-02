El estadio del Rojo pasará a llamarse Ricardo Enrique Bochini

La dirigencia de Independiente anunció que a partir de marzo próximo el estadio de Avellaneda cambiará su nombre de Libertadores de América a Ricardo Enrique Bochini, en honor al máximo emblema de su historia.

Así lo indicó el vicepresidente Pablo Moyano, quien explicó que la confirmación final se dará a través de una reunión de Comisión Directiva y asambleístas, programada para los primeros días de marzo.

"Eso sale por reunión de comisión directiva y asambleístas. En los primeros días de marzo, se va a llevar a la Asamblea y se va a aprobar. El estadio se va a llamar Ricardo Enrique Bochini", expresó el directivo en declaraciones a Radio Cooperativa AM 770.

En 2005, los propios socios de Independiente realizaron una votación para elegir el nombre y el de Libertadores de América, en honor a ser el máximo ganador de ese trofeo en la historia (con siete), se impuso por 23 votos al de Bochini, que quedó para una tribuna.

Además, Moyano informó que habrá homenaje para otras dos glorias del Rojo en las tribunas Norte y Sur: "Una va a llevar el nombre del (Ricardo) Chivo Pavoni y la otra de (Miguel Ángel) Pepe Santoro, que son dos referentes históricos de Independiente, que tantas alegrías nos han dado".

La política del Rojo en un momento caliente

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, afirmó que los que insultan a la Comisión Directiva que él preside "son cuatro gansos", después de los diferentes cantos escuchados en el empate agónico 1 a 1 ante Arsenal.

"Cuando más me insultan, más adhesiones tengo. No me vengan a romper la paciencia con eso. Cuatro gansos que gritan... eso no es reprobación", afirmó.

El mandamás se mostró desafiante pero lejos estuvo de hacer una autocrítica del mal momento futbolístico e institucional: "Estuve tres años en cana durante la Dictadura. Yo no me achico en nada. Tengo la misma fuerza que siempre, ahora más. Tenemos la misma responsabilidad que tienen todos, pero yo no me puedo poner los pantalones cortos y salir a la cancha".

Por otra parte, la titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, subrayó que "por supuesto" apoyará al candidato opositor que surja para competir contra Hugo Moyano, para los comicios de 2021.

Reconocida hincha del Rojo, la ex ministra de Seguridad mostró su descontento por la actual situación del club de Avellaneda y consideró que la derrota con Racing fue "una desgracia".

"Yo estoy en contra del presidente de Independiente", ratificó la referente opositora, quien de todos modos aclaró que "ni por casualidad" pretende involucrarse en la política interna de la entidad deportiva con una candidatura o un cargo.