More Rial confirmó lo que su papá no quería escuchar: ¿"alta traición"?

Morena Rial tiene un marcado perfil mediático y siempre se las ingenia para que se termine hablando de ella. Para eso usa su arma predilecta: las redes sociales.

Recientemente la hija del famoso conductor de Intrusos, demostró que tiene muchas ganas de formar parte de algún programa televisivo. Pero todo surgió a raíz de un aporte que le hizo un seguidor suyo en Instagram.

Resulta ser que More, les permitió a sus fans, que le hicieran preguntas a través de esta red social y contestó algunas a través de sus historias. Rápido de reflejos, uno de sus seguidores la consultó si le gustaría integrar el panel de LAM (eltrece) y convertirse en "angelita". More sin dudarlo, respondió: "Sí, por qué no" y agregó el emoji que simula ser un santo.

Todo el asunto llegó rápidamente a manos del conductor del programa (LAM), Ángel de Brito y este decidió replicar la sorpresiva respuesta de More Rial pero le dedicó un guiño cómplice: el emoji del bicep en señal de fortaleza.

La única vez que More estuvo en LAM fue a mediados del año pasado en medio de su separación con Facundo Ambrosioni. En aquel entonces, la hija del conductor de Intrusos reveló que fue víctima de múltiples infidelidades ocultas con burdas excusas, y que el padre de sus hijos era mantenido económicamente por el periodista.

¿Terminará More integrando el programa de espectáculos que compite con Intrusos, y que conduce nada menos que su papá? Lo sabremos…