La comitiva de sobrevivientes del Próvolo, con la ONU en Suiza

Los integrantes de la comitiva de sobrevivientes del Instituto Próvolo se encuentra en Ginebra, Suiza, y tendrá como próximo destino Roma. Este lunes se reunieron con las autoridades a cargo de las Relatorías Especiales de Naciones Unidas en diferentes áreas que tienen que ver con el caso.

Ellas son la Relatoría especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y la Relatoría especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

También estaban presentes los miembros de la Relatoría especial contra la Tortura y de la Relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías.

En estos encuentros denunciaron el encubrimiento y la falta de reparación integral del Estado Vaticano en el caso Próvolo de la Argentina.

Los sobrevivientes dieron testimonios de sus casos ante las relatorías de Naciones Unidas y posteriormente fueron entrevistados por diferentes medios internacionales junto a miembros de Xumek, ECA y Colectivo de Sobrevivientes del Caso Próvolo Mendoza. Este martes continuarán las reuniones en Naciones Unidas y Organizaciones Internacionales.

“Hemos venido hasta Ginebra a hacer una denuncia internacional al Estado del Vaticano. Esta mañana estuvimos reunidos en Naciones Unidas con las relatorias especiales, donde hemos presentado las denuncias. También las víctimas que nos acompañan en este viaje han podido dar su relato ante los operatores. Ha habido mucha cobertura de prensa internacional, estuvimos dando algunas entrevistas y principalmente ellos”, explicó Sergio Salinas, uno de los abogados de las víctimas e integrante de la organización Xumek.

“Una de las cosas que es escucharlos a ellos, más allá de la cobertura jurídica de cómo viene la sentencia en contra y las denuncias que hay porque no investiga u oculta información la Iglesia, ellos entiende que sigue siendo así, como un tilde nacional por parte de la Iglesia, entonces han tomado cartas en el asunto. Ha sido no solo por la prensa local, sino que el juicio no termina acá. Entonces, mañanas tenemos una reunión que se intercalan con la audiencia del coronavirus”, concluyó.