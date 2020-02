La sesión por el Presupuesto pasó a otro cuarto intermedio

La sesión para el tratamiento del Presupuesto 2020 para Mendoza tuvo un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 11 de la mañana.

Esta decisión fue tomada luego del pedido del jefe de bloque del PJ, Germán Gómez con el argumento de estudiar la nueva propuesta del oficialismo. En el mismo hay cambios en el Roll Over y una reducción del monto de deuda solicitado por Rodolfo Suarez.

Según lo enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia, el pedido de autorización de deuda bajaría de los 300 millones de dólares iniciales a 210 millones de dólares. Estos fondos serán usados para el plan de obras planteado por el gobierno de Cambia Mendoza.

Fueron varios los dirigentes del peronismo que desde hace muchos días vienen anticipando que no acompañarán la toma de deuda. Tal es el caso de Adolfo Bermejo quien el Twitter había anunciado: "El Peronismo de Mendoza tiene muy clara su posición. El gobernador @rodysuarez tendrá presupuesto y roll over, pero no la autorización para tomar nueva deuda por 300 Millones de dólares. La provincia está sobreendeudada".

Esta será una semana muy importante, por eso el Peronismo de #Mendoza tiene muy clara su posición. El gobernador @rodysuarez tendrá presupuesto y roll over, pero no la autorización para tomar nueva deuda por 300 Millones de dólares. La provincia está sobreendeudada.

Lo cierto es que el oficialismo tiene la mayoría simple para aprobar el Presupuesto, pero necesita el acompañamiento de la oposición para autorizar el endeudamiento.

Mientras, el titular de la Comisión de Hacienda, Jorge López, indicó que hay predisposición para "bajar el endeudamiento. Ese era uno de los principales cuestionamientos. Estamos proponiendo bajarlo a 210 millones de dólares. Obviamente que el plan de obras está abierto a ser discutido".

"Vamos a trabajar durante este cuarto intermedio y esperamos avanzar en una audiencia que termine dando la herramienta más grande para un gobernador, que es el presupuesto", aseguró López.

Con aportes de Daniel Gallardo.