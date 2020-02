Luis D´Elía reapareció este sábado y criticó, a través de las redes sociales, el gobierno de Alberto Fernández asegurando que éste está preocupado por lo que ocurra en el futuro con Florencia Kirchner.

A su vez, aprovechó para criticar a la hija de la vicepresidenta y expresó que "va a tener que elegir entre la cárcel o el exilio en Cuba".

En un extenso hilo que publicó en Twitter, el referente del partido MILESA manifestó: "Todo el pueblo argentino sabe perfectamente que desde siempre me jugué la vida y la libertad por Néstor y Cristina, convenga o no convenga", arrancó en el primer mensaje, y agregó: "Nunca fui en una lista de candidatos. No permitieron que el Partido MILES formara el Frente de Todos".

1 - Todo el pueblo argentino sabe perfectamente que desde siempre me jugué la vida y la libertad por Néstor y Cristina, convenga o no convenga.

2 - Nunca fui en una lista de candidatos.

3 - No permitieron que el Partido MILES firmara el Frente de TODOS.

4 -No permitieron que ningún compañero de la FTV-MILES ocupe un lugar en la gestión de gobierno.

5 - La unidad política del Frente de TODOS se hizo en desmedro de la historia, de la coherencia, la consecuencia y el dolor de "los leales".

Por otro lado, habló sobre su presente en el penal y dejó en claro lo que le espera para su futuro. "Hoy estoy en la cárcel de Ezeiza por orden del gobierno de Estados Unidos (cable 1222 de WikiLeaks), tengo 3 bypass, 2 epistemas y soy diabético insulino dependiente."

"Probablemente muera en prisión con la convicción absoluta de haberlo dado todo de mi por construir 'una patria para todos'. Confío plenamente en la conducción política de Cristina y le mando desde mi celda un abrazo militante y fraternal. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS"