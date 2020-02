ATP de Buenos Aires: Schwartzman abandonó por lesión

El argentino Diego Schwartzman se retiró del torneo ATP de Buenos Aires debido a un desgarro que sufrió en el partido de cuartos de final, y por ese motivo el portugués Pedro Sousa, quien iba a ser su rival en semifinal, accedió directamente a la final.

En una conferencia de prensa que brindó en el Buenos Aires Lawn Tennis, el "Peque" comunicó la decisión de bajarse del torneo, como consecuencia de una rotura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda.

🤦‍♂️🤷‍♂️🇦🇷♥️ — diego schwartzman (@dieschwartzman) February 15, 2020

La lesión se produjo en el último punto del partido de cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas, que terminó ganando por (5-7, 7-6 y 7-5).

Schwartzman no podrá disputar las semifinales del #ArgOpen2020 🏆



El tenista argentino tiene un desgarro en el aductor izquierdo.



De este modo Pedro Sousa avanza por walk over a la final del torneo.



¡Fuerza, @dieschwartzman! 💪🏻 ¡Te queremos ver pronto dentro de la cancha! 🙌🏻 pic.twitter.com/ZjiBDcIjOg — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 15, 2020

"Físicamente me siento muy cansado y con una lesión que no me deja jugar, por más ganas que tenía. Prácticamente los médicos me lo negaron y lo esperé hasta último momento porque era Buenos Aires", expresó Schwartzman.

El jugador argentino confirmó además que se bajará de los torneos de Río de Janeiro y Santiago de Chile, que completan la gira de polvo de ladrillo, y aún está en duda si podrá formar parte del equipo de Copa Davis en el choque ante Colombia.

El número uno de Argentina había sido finalista del ATP de Córdoba, donde cayó ante el chileno Christian Marín.