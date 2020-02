🚨 ANSES ÚLTIMO MOMENTO 🚨 | El AUMENTO para asignaciones y jubilados será del 13% + pago EXTRA

Mediante un comunicado de prensa desde Casa Rosada, el director de ANSES Alejandro Vanoli junto al presidente Alberto Fernández y la titular de PAMI Luana Volnovich, hablaron de las próximas medidas que serán tomadas en materia de seguridad social. Uno de los temas para los que más se esperaba resolución era el de el aumento que se había prometido a jubilados y titulares de asignaciones a partir de marzo, luego de la suspensión de la Ley de Movilidad.

Según afirmó el titular de la Adminstración Nacional de Seguridad Social, el aumento definitivo para jubilaciones mínimas y asignaciones (AUH y SUAF) será del 13% y beneficiará a 11,8 millones de personas. En esta nota de El Ciudadano te contamos cómo se hará efectivo el aumento, quiénes lo cobraran y a partir de cuándo.

ANSES - Aumento a jubilados y asignaciones 2020

¿Cuánto aumenta la jubilación en marzo 2020?

¿Cuánto aumentan las asignaciones en marzo 2020?

¿Hay que hacer algún trámite para recibir el aumento?

Fecha de cobro del aumento

Según afirmó Alejandro Vanoli en la conferencia de prensa, los jubilados recibirán el pago de una suma fija de $1500 durante los meses de marzo, abril y mayo. Esta suma será entregada a TODOS los titulares de jubilaciones y pensiones sin importar cuánto cobren habitualmente. Por otro lado, percibirán un aumento adicional del 2,3% que se aplicará sobre el total del haber mensual de cada beneficiario.

EJEMPLO: si un jubilado del régimen general cobraba hasta febrero la mínima de $14.068, el total que recibirá por los próximos 3 meses debería será de $ de $17.719 si le sumamos la fija de $1500, el aumento del 13% ($1.828,84) y el adicional del 2,3% ($323).

Al igual que en el caso de jubilaciones y pensiones, el incremento para los haberes de Asignación Universal por Hijo (AUH)y asignaciones familiares (SUAF) será del 13%. Teniendo en cuenta que los montos totales de estos beneficios se calculan en base a la cantidad de hijos a cargo, a partir de marzo quedarían de esta forma:

Asignación Universal por Hijo:

1 hijo: de $2.746 a $3193

2 hijos: de $5.492 a $6.386

3 hijos: de $8.238 a $ 9.579

Sistema Único de Asignación Familiar (SUAF):

1 hijo: de $2.700 a $3.051

2 hijos: de $5.400 a $6.102

3 hijos: de $8.100 a $9.153

4 hijos: de $10.800 a $12.204

5 hijos: de $13.500 a $ 15.255

IMPORTANTE: los valores pertenecen al resultado de la suma del 13% sin contar beneficios adicionales como préstamos, ayuda escolar o tarjeta alimentaria. Algunos montos podrían ser menores debido a las retenciones que se aplican hasta que los titulares presenten la Libreta Familiar (luego se retribuyen).

No, no hay que hacer ningún trámite. ANSES aplica los incrementos de acuerdo a los datos del padrón y considerando los haberes mensuales regulares de cada beneficiario. Según aseguró Alejandro Vanoli, un 86,8% de los beneficiarios cobrarán más de lo que se les pagaría si siguiera vigente la Ley de Movilidad derogada. Los incrementos alcanzarñan a unos 11.8 millones de empadronados.

El incremento del 13% será oficial al ser publicado el decreto la semana que viene, y se aplicará a los haberes de asistencia social a partir de marzo y durante 3 meses (marzo, abril, junio). Esto quiere decir que si todavía no cobraste lo que te corresponde de febrero, ese pago NO vendrá con aumento. Las fechas de cobro de marzo aún no han sido publicadas por ANSES.

El funcionario titular del organismo aseguró que hay otro aumento previsto para junio, mes en el que entraría en vigencia una nueva ley de movilidad: "La ley establecio crear una comisión para determinar la nueva formula de movilidad. esta tendrá como requisitos principales la sustentabilidad economica y condiciones que garanticen el poder adquisitivo de los beneficiarios", explicó.