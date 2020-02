Laurita Fernández demostró en las rede sociales que no solamente es dueña de una sonrisa cautivante sino también que posee un particular talento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz decidió compartir un pasatiempo que ella desarrolla y disfruta al hacer pero jamás imaginó que generaría tanta repercusión. Y es que su talento está intacto y eso fue lo que ocasionó la sorpresa de sus fanáticos como también comentarios de otros famosos que quedaron con la boca abierta.

El talento oculto de Laurita Fernández que sorprendió en Instagram

Laurita Fernández decidió compartir uno de sus pasatiempos a través de Instagram y esto generó muchas sorpresas entre sus seguidores y amigos que quedaron impactados con su habilidad poco conocida. Se trata de que la conductora tiene un gran talento para dibujar. Sentada en un escritorio, frente a un espejo y rodeada de lápices e infinidad de colores, la protagonista de Departamento de Solteros mostró un gran pez Koi.

"Mis quehaceres en una tarde de lluvia en MDQ ... 🖍 Tenía ganas de dibujar algo que me transmita bienestar y se me vino a la cabeza un pez Koi. Después de terminarlo busqué su significado y entendí que las cosas no son porque sí. Pensar lindo, pero pensar lindo de verdad, atrae siempre más de eso 💪🏻" publicó la pareja de Nicolás Cabré junto a las fotos.

A los pocos minutos la publicación alcanzó casi los 53 mil likes y se llenó de comentarios halagando la técnica del dibujo como también el detalle a la hora de la pintura. Tal fue la admiración provocada que el humorista Gabriel Lucero le comentó la publicación: "Ando necesitando un dibujante ¿cuánto cobras?" le manifestó el artista.

Sus fanáticos le dejaron miles de mensajes sorprendidos por su talento:

-Es joda? Mira lo que es ese dibujo me muero 😍😍

- Que lindo ! Toda una artista !!!

- Que bonito dibujas, y pintas mejor 💙

El mensaje de Laurita Fernández por el Día de San Valentín en Instagram

Laurita Fernández vive un especial romance con el actor Nicolás Cabré y este 14 de febrero, Día de los Enamorados, la actriz no quiso dejar pasar el saludo para su amor. A través de una animación en donde se la vio vestida con una fina y delicada camisa blanca y haciendo un juego de parpadeo con sus ojos mirando a la cámara escribió en su cuenta oficial:

"Mi San Valentín no tiene redes sociales así que este feliz día va para todos los que disfrutan del Amor en cualquiera de sus formas! ♥️❣️❣️".