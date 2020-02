Víctimas del Próvolo exigirán las disculpas del papa y denunciarán a la Iglesia ante la ONU

Con motivo de denunciar al Vaticano ante la ONU, un grupo de víctimas de abusos sexuales en el instituto Antonio Próvolo viajaron a Ginebra, Suiza. El objetivo, es "visibilizar este encubrimiento y ocultamiento por parte de las autoridades eclesiásticas de los hechos cometidos en la Argentina, tanto en La plata como en Mendoza, demostrando que se continúa con las prácticas de encubrimiento", manifestó Sergio Salinas, abogado querellante.

“Al Vaticano le puede caer una responsabilidad internacional, no condena penal, porque no existen las condenas en términos penales. Sí pueden tener condena penal los enviados del papa acá, que son Dante Simón y Alberto Bochatey, porque ellos tienen un proceso penal en su contra, que genéricamente se llama obstrucción a la Justicia, porque ahí hay falso testimonio, encubrimiento, favorecimiento personal. Pero podemos llamarle como título encubrimiento u obstrucción a la Justicia”, agregó el letrado.

Respecto del viaje, indicó que viajarán también a Roma, donde tendrán una reunión con víctimas a nivel mundial de abuso sexual por parte del clero de la Iglesia Católica. Ahí pedirán una reunión con el papa Francisco y exigirán, en caso de ser posible, disculpas públicas, "considerando que la disculpa es parte de la reparación integral”, comentó.

Lucas Lecour, otro de los abogados querellantes, aseguró que con este viaje esperan principalmente un pronunciamiento de Naciones Unidas. "Este pronunciamiento es para que se modifiquen prácticas y que los próximos casos de abuso sexual eclesiástico que ocurra en cualquier parte del mundo, no tengan las consecuencias que tuvieron acá en el Próvolo, de falta de colaboración, de no indemnización, de entorpecimiento, de utilización de concordatos que son inconstitucionales, para encubrir a los autores y no lograr dar con los verdaderos responsables de todos estos hechos".

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/022020/1581698401259/WhatsApp-Video-2020-02-14-at-12.29.06.mp4