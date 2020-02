Trabajadores del IUSP reclaman por falta de pago

Desde el pasado martes, trabajadores del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) se encuentran realizando medidas de protesta con retención de servicio, ante la falta de pago de haberes correspondientes al mes de enero.

Este viernes, se convocaron en la puerta del instituto, ubicado en calle Montes de Oca, de Godoy Cruz, para continuar la protesta. Dino Tripolone, trabajador y delegado de ATE, habló con El Ciudadano y aseguró que en caso de no tener respuestas sobre la falta de pago, "podrían endurecer la protesta" e incluso no iniciar el ciclo lectivo.

"Todavía no se han pagado los sueldos del mes de enero, estamos atrasados ya casi 15 días con los pagos de sueldos. Lo que solicitamos, es que se pague lo antes posible, porque hay más de 300 familias que están esperando el sueldo para poder pagar todos sus gastos, alquileres, útiles para la escuela de los chicos", expresó Tripolone.

"No tenemos fecha, hemos hablado con el Gobierno y hasta ahora no tenemos fecha probable. La plata está, pero nos faltan los trámites administrativos. Dependemos directamente del Ministerio de Seguridad. Al no tener una causa designada, un director de la parte administrativa del régimen 05 del Gobierno, estamos atrasados con los sueldos”, contó.

Y advirtió: "Esta es la primera medida en acción directa y vamos a recrudecer las medidas si no tenemos una respuesta pronta".

Eduardo César, proveedor del Ministerio de Seguridad, expuso: “El instituto trabaja con una fundación, por ende, somos proveedores del Ministerio de Seguridad. Nuestros sueldos provienen del Estado en este encuadre de proveedores, por eso los plazos de pagos".