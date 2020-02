Víctimas del Próvolo denunciarán al Vaticano por encubrimiento

Este viernes un grupo de víctimas de abusos sexuales en el instituto Antonio Próvolo partirán hacia la ONU para denunciar al Vaticano.

El viaje tendrá como principal destino Suiza, en donde se presentará un informe por encubrimiento. Luego la delegación se trasladará hacia Roma con la intención de ser recibidos por el papa Francisco.

El organismo que recibirá la documentación será el Comité Contra la Tortura (CAT, siglas en inglés) y por otro lado también participará el Comité de los Derechos del Niño (CRC).

Según especificó Sergio Salinas, abogado querellante de la causa, la idea del viaje es "seguir visibilizando esta causa que ha llevado a cabo una condena por parte de la Justicia de Mendoza y que en sede internacional se sepa que la iglesia católica encubre los delitos que se han producido en el Próvolo de Mendoza".

Además, sostuvo que se va a "denunciar al estado Vaticano que está encubriendo (los abusos) con la conducta delictiva de sus empleados en Argentina".

La continuidad del caso

El caso Próvolo no ha terminado aún, luego que se conocieron las condenas para Corbacho, Corrradi y Gómez, ya comenzaron las audiencias preliminares para iniciar el segundo juicio. En este caso, que aún no tiene fecha, se decidirá el destino de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez. A estas se sumará también la ex apoderada Graciela Pascual.