Candela Ávila, reina de Las Heras: "La mejor corona es el cariño de la gente"

Candela Oriana Ávila tiene 19 años, es hija única, y si bien vivió siempre en su Uspallata natal junto a sus padres, desde que empezó sus estudios universitarios divide su tiempo entre la Ciudad de Mendoza y la paz de su lugar en el mundo.

“Me costó mucho mudarme a la Ciudad, pero en Uspallata no hay facultad”, resume la joven que está a pocas materias y una Vendimia de recibirse en la carrera de Comercio Internacional y Aduana y actualmente se desempeña en Finanzas y Control en una sede de la AFIP.

La misma Vendimia en la que fue electa la llevó directamente a su infancia. Es que el argumento de Retazos de historia se refirió a una persona que nació en Las Heras, se fue a vivir a Buenos Aires y cuando volvió después de muchos años, se acordaba de todos los momentos que había vivido y de su primer barrilete.

“Uno de mis recuerdos de chica es de mis 8 años, un día cualquiera con mi barrilete a la orilla de un arroyo en Uspallata, compartiendo con mi familia. Es como si hubiesen hecho la fiesta pensando en mí, era mi fiesta”, expresa quien atesora ese día como una fotografía instantánea de su niñez.

Redes sociales reales

Candela se lleva bien con las redes: usa Facebook e Instagram y reconoce que son buenas a la hora de conocer y llegar a gran cantidad de personas, y también por la inmediatez que brindan para enterarse tanto de las cosas buenas como de las malas.

Dentro de las cosas negativas, reflexiona que “a veces se usan para comentarios malintencionados que hieren, pero como somos libres, cada uno tiene la libertad de decir lo que piensa”.

Su última publicación fue un agradecimiento a toda la gente de su pueblo que se tomó el tiempo de hacer carteles y viajar para acompañarla en la Vendimia departamental.

Un capítulo especial merece el papá de Candela, quien le hizo “el mejor cartel del mundo”. “Mi papá es muy malo para dibujar, igual que yo, y no te escribe ni una nota, pero hizo su propio cartel para apoyarme en la fiesta departamental y ese fue el cartel más hermoso de mi vida”, considera la soberana lasherina.

Arte

Candela es profesora de Música de niños de 5 a 9 años y eso le permite juntar dos pasiones: “los chicos y la música”.

“Cuando empecé a estudiar de chica tenía que decidir entre folclore y música, y como soy de madera para bailar, elegí la segunda. Toco todos los instrumentos, pero mis preferidos son el piano y la flauta traversa”, explica.

Y cuenta que las manualidades no le gustan mucho y en cambio ama leer mientras escucha cómo se mezcla el sonido del agua bajando de la montaña con el canto de los pájaros. “Ese es mi momento de ‘ñoñez’”, asegura y ríe.

Reina Candela

Cande representó a Uspallata y Alta Montaña en la Vendimia departamental, pero previo a ello vivió en su tierra una fiesta que la llenó de orgullo. “Cuando fue mi coronación participaron muchos artistas, muchos jóvenes con ganas de expresarse y de mostrar lo que estamos haciendo en el valle. Para mí es un progreso genial porque antes solo podías aprender folclore o música, y ahora hay escuelas de arte, artistas urbanos… Crecemos de una manera tan rápida que me llena de orgullo”, confiesa.

Mas allá de pasar toda esa noche con un zapato roto, nada empañó su felicidad. “Ver a mi familia llorando de emoción, recibir abrazos de un montón de personas o que los niños me pidieran fotos, fue una sensación increíble. La mejor corona es el cariño de la gente”, dice Candela, y también cuenta que el solo hecho de ser la reina departamental supera sus expectativas, porque ama la Vendimia y el lugar que la vio crecer.

La mujer

Si hay una mujer que goza de toda la admiración de la joven es su madre. “Admiro a mi mamá porque es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana para ir a su trabajo, que me da un beso en la frente antes de salir, la que me prepara el desayuno para mi cumple y la que pelea todos los días para darme lo mejor. Para mí es ‘la Mujer Maravilla’, mi heroína”, asegura.

Sobre el rol de la mujer actual, la candidata de Las Heras reconoce que “tiene un protagonismo mayor, que no deja de avanzar y que con tolerancia y respeto podemos conseguir todo lo que nos propongamos”.

Cande no se siente cosificada por ser reina, que es un tema que merece debate, pero de ser así ella no estaría en ese rol. Y lo explica así: “Participar en la Vendimia no se trata de ser una cara bonita, porque si vamos a la historia, cuando se elegía a la mejor cosechadora no se elegía a la más linda, sino a la que más amor y trabajo le ponía a la cosecha”.

“Hoy las reinas aportamos desde lo que estudiamos aunque no trabajemos en la viña”, explica, y dice que le gustaría vivir la experiencia de la cosecha desde adentro.

Y agrega que no cree en roles establecidos o diferenciados para hombres y mujeres, porque cree en la capacidad para lograr lo que cada uno se proponga, “aunque nos falta conquistar algunos derechos, pero vamos por buen camino”.

La sociedad

“Me preocupa la falta de empatía. Tendríamos que ayudarnos más entre todos; desde chica me enseñaron a poner un poco más de mí para cambiar eso. Hoy como reina me gustaría aportar enseñando música a chicos que no tienen posibilidades de estudiar en otro lado y así aspirar a algo mejor en sus vidas”, dice, y agrega que ve “injusticias en todos los ámbitos y por eso es fundamental practicar la empatía siempre”. Así reflexiona la ‘profe’ que tiene alumnos a quienes les da clases gratuitas de música cada fin de semana cuando regresa a Uspallata.

En cuanto a si la reina debe o no involucrarse en temas que le importan a la sociedad, tal como sucedió con la ley de defensa del agua, Candela es clara: “Me parece perfecto que la reina se involucre en las cuestiones sociales que le preocupan a los mendocinos. Somos una parte visible de la sociedad, representamos al pueblo y hay que apoyar y respetar lo que el pueblo dice”.

Pregunta directa

–¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

–"Sí, me pasó que me discriminaran. Siempre fui muy ‘ñoña’, muy estructurada y comprometida. No dejaba de hacer lo que tenía que hacer por ir a una juntada, y más si me había comprometido con eso. No me prendía en las jodas y eso me excluía.

“Creo que al ser hija única tengo otra mirada, maduré más rápido, no me enganchaba en cosas grupales y eso era motivo de discriminación. Pero ya lo he superado, aunque de todas maneras creo que cada uno tiene que hacer lo que tenga ganas y nadie te tiene que encasillar por pensar o actuar diferente; todos somos libres”.

