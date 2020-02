Con un revelador video, confirmaron la conexión entre las películas de Pixar

Pixar cumplió 34 años de existencia y, para la ocasión, Disney decidió celebrar la fecha con un revelador video en el que confirma las conexiones entre varias de las producciones de la empresa.

El clip muestra algunos de los "guiños" percibidos por los fanáticos, pero también revela detalles muy ocultos que relacionan permanentemente a las películas de Pixar.

"La atención al detalle aquí es increíble", destaca en su cuenta oficial Disney, como epígrafe del video.

The attention to detail here is INCREDIBLE. We have no choice but to stan—and stream—@Pixar! Happy Anniversary to the iconic studio. pic.twitter.com/Ovj8f3mWSL