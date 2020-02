Anabella, reina de La Paz: “La fiesta es la unión del trabajo y la familia”

Anabella tiene 20 años, sus amigos la llaman Ana y vive con su mamá y sus hermanos en La Paz la mitad del tiempo y la otra mitad en la Ciudad de Mendoza. El tiempo compartido entre una y otra locación responde a la elección de Odontología como carrera universitaria y la imposibilidad de viajar todos los días para cursar. Su papá vive junto a su pareja en San Martín, y a veces también pasa tiempo con ellos.

“Egresé con 17 años de la secundaria y durante el ultimo año me preparé con profesores particulares para ingresar a la carrera; ya terminé de rendir todas las materias del primer año y estoy en segundo”, explica la joven, quien aceptó la propuesta de participar en Vendimia recién este año, ya que la habían buscado anteriormente pero quería concentrarse en el primer año de su carrera, que tiene fama de ser “el más difícil”.

Ana también cuenta que en varias oportunidades ha trabajado en una fotocopiadora para costear sus estudios, y ayudando a su abuela en la elaboración de comidas para vender, en esa misma cocina que le remite a sus recuerdos más importantes de la infancia en su pueblo natal. “Los olores de la comida de mi abuela paterna son mi infancia”, asegura.

Redes sociales reales

“Uso Facebook, Instagram y Twitter, pero la que más uso es Instagram”, cuenta Anabella, y agrega que le gusta mucho la fotografía, conocer personas y la comunicación que propician las redes, pero que entre las cosas negativas no le gusta que las personas no se muestran auténticas en sus redes ni las críticas que hacen desde un perfil a los demás. La ultima publicación que hizo al momento de esta entrevista fue un agradecimiento por su cumpleaños, en la que compartió una foto y agradeció los regalos de la Municipalidad y los del club al que representó, y todos los saludos que le dejaron en un día que seguro será inolvidable.

Arte

“El arte no es mi fuerte, no soy buena para eso. Puedo dibujar esqueletos, cráneos o huesos, o la parte interna de un ojo”, dice mientras se ríe. “Soy buena para sentarme a estudiar, pero no para el arte”, deja en claro la reina, y comenta que ama la música y bailar y sostiene que hacerlo le da felicidad. Ana prefiere el deporte, en especial el hockey, disciplina que practicó desde su infancia y que tuvo que dejar a los 17 porque no podía asistir a los entrenamientos.

Reina Anabella

El Club Cultural y Recreativo de La Paz es uno de los más antiguos del departamento y es al que representó en Coronada de surco y parra, la fiesta en la que fue elegida soberana con 36 votos.

Reconoce que siempre le gustó la Vendimia, pero que nunca se imaginó siendo candidata, mucho menos reina de La Paz.

“Cuando era chica escuchaba la música de Vendimia y se me erizaba la piel”, cuenta, sensación que se ha multiplicado en la vida de esta joven que considera que “la fiesta es la unión del trabajo y la familia”, y que le da felicidad portar los atributos reales.

“Me pone feliz que mi departamento haya confiado en mí, me llena el alma. Recorrí muchos lugares para conocerlo más y también a la gente, y me gustaría trabajar con algunos merenderos, sobre todo con charlas de prevención en salud bucal para los niños. Me gustaría ayudar desde ese lugar”, asegura.

La mujer

Cuando le preguntan por una mujer que admire, Ana no duda ni un segundo: “Siento una gran admiración por mi mamá por muchos motivos. Ella tenía nueve hermanos cuando se hizo cargo de todos porque su madre tenía problemas; su papá se fue y los abandonó. Eran muy pobres, no tenían para comer y mi mamá buscaba ayuda en la gente para poder sacarlos adelante. Se hizo cargo de sus hermanos y terminó la escuela más tarde por esa razón. Después se hizo cargo de nosotros cuando mi papá se fue”.

“Todo lo que soy se lo debo a ella, que es policía y trabaja mucho. Todos los valores que tengo me los enseñó ella, por eso sin duda es mi mujer preferida”, asegura.

El rol de la mujer actual no pasa desapercibido en la charla y la reina lo deja claro. “Estoy feliz de vivir y ser parte de esta generación. Las mujeres estamos gozando de derechos que deberíamos haber tenido desde siempre, pero gracias a la lucha los disfrutamos hoy”, expresa Anabella, que no considera que la Vendimia la cosifique como mujer, al contrario, cuenta que su Vendimia departamental hizo hincapié en la importancia de la mujer en el trabajo de la tierra.

En cuanto a los roles, la joven paceña se refiere a “ese preconcepto que habla de roles femeninos y masculinos, con el cual todavía convivimos”, pero se esperanza, ya que “por suerte los más jóvenes están cambiando esa idea”.

“Va a llevar tiempo pero no es imposible el cambio; a veces las mujeres somos crueles con otras sin darnos cuenta, y en ese caso tenemos que ver que el cambio empieza por nosotras”, expresa.

La sociedad

Una de sus preocupaciones en relación al día a día tiene que ver con el nivel de violencia con el que convivimos a diario en todos los ámbitos sociales, y otra es con el acoso callejero y la violencia, específicamente hacia la mujer. “Uno camina con miedo –asegura–, me ha pasado de sufrir acoso callejero, y mis amigas también, y en situaciones que han sido traumáticas. Eso nos lleva a andar con miedo, pero más allá de eso, trato de estar informada para saber qué puedo hacer en esos casos”.

Al hablar de injusticia, Anabella vuelve a hacer foco en la mujer y en la cantidad de situaciones que tiene que atravesar solo por una cuestión de género, como soportar que las cosifiquen y critiquen, o las situaciones que se dan en ámbitos laborales donde reina el espíritu machista.

Luego de la importante exposición y el protagonismo que tuvieron las soberanas 2019 en torno a la modificación de la Ley 7.722 de defensa del agua, surgió el debate acerca de su rol. Al respecto dijo: “Me parece que la reina tiene su personalidad, su postura frente a cada problema, y si lo quiere transmitir no me parece mal, me parece bien que la reina acompañe los reclamos populares”.

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—"Sí. De muy chica me discriminaban por ser alta, siempre fui muy alta. Tanto insistían con eso, que a mí no me gustaba serlo, pero hicieron que creyera lo que me decían. De todas maneras, cuando uno es niño no se da cuenta de esas cosas”.