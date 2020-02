Leonardo López, reconocido dirigente del fútbol mendocino, habló sobre los incidentes ocurridos en Independiente Rivadavia, el pasado fin de semana.

El Azul del Parque enfrentaba a Atlanta, por la Primera Nacional y el encuentro debió ser suspendido por disturbios entre los simpatizantes de la Lepra tanto en la popular como en la platea. Ante esto, López expresó que "fue una salvajada, una canallada, no son hinchas las personas que hicieron esto. Buscaron perjudicar al club, no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia. Si se quieren matar que lo hagan en sus barrios no en la cancha."

En el programa Enfoques, emitido por CNN Radio Mendoza 91.7, el ex presidente del Azul habló sobre lo ocurrido en el estadio leproso y expresó: "Hay mucha gente trabajando atrás para que 20 energúmenos hagan esto. Si no se toma una medida de fondo esto va a seguir ocurriendo."

"Los que estamos en el mundo de Independiente sabemos que hay internas. Quisieron sacarle liderazgo a la hinchada a través de un barrio pero no era el lugar, ni la forma." admitió López.

A la hora de responder sobre algún tipo de conveniencia o beneficio para alguno de los sectores de la barra con lo ocurrido, el hombre vinculado al Azul fue concreto y dijo que "no veo que ninguna facción de la barra pueda salir beneficiado con esto, el único perjudicado es el club que es lo que más le importa a todos".

Al ser preguntado sobre cómo sucedió el ingreso de los hinchas con armas blancas, palos y hasta armas de fuego, que generó problemas entre las facciones de la barra, el dirigente manifestó que "no hay ninguna duda que hay connivencia. No del club en sí, pero alguien cercano que logre estar y pueda tener a algún depósito, pero no es alguien de la dirigencia."

Finalmente, Leonardo López anticipó el tipo de sanción que puede caer en el club por los incidentes del pasado fin de semana y consideró que es casi inevitable "una sanción económica alta, quizás suspensión del estadio pero intentaré evitar la quita de puntos."

La nota completa:

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/022020/1581477042536/Leo-López---Enfoques.mp3