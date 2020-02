Sin dudas que a medida que pasan los días el caso de Fernando Báez Sosa ha sido uno de los que más conmocionó al país.

Muchas han sido las repercusiones en las redes sociales, diferentes opiniones, muestras de molestia, enojo, desazón y hasta sorpresa por cómo se dio todo lo ocurrido en Villa Gesell, ha sido una de las noticias que mayor repercusión tuvo en todo el territorio argentino.

En las últimas horas se viralizó una carta muy particular dirigida al propio Fernando Báez Sosa de parte de un padre con una sensibilidad tan grande que causó emoción en toda la web.

"Carta a un hijo del alma": la carta que conmocionó en Facebook

Con una firma que responde a "don Ricardo", el texto permite leer una emotiva dedicatoria de un padre que le escribe a la víctima del asesinato perpetrado por los rugbiers. "No me puedo imaginar lo que sufriste cuando veo a cada rato las imágenes en la tele, pero tranqui loco, acá estamos luchando codo a codo para que se haga justicia" dice en un fragmento.

La carta completa:

CARTA A UN HIJO DEL ALMA.

Hola loco, como andas? Me supongo que bien porque no tocas el cielo con las mano, vivis en el.

Che, que cagada lo que te paso. Aca estamos hechos mierda, todo un pais esta hecho mierda y yo con mis 64 años y con una sensibilidad avanzada por la edad, cada rato me acuerdo de vos y se me caen las lagrimas. Te veo en los colectivos, en las calles, en todos lados y otra vez las lagrimas, es que ya soy un viejo choto , ja ja ja.

Pienso que una mañana te levantas con la idea de divertirte a pleno, como yo cuando era pendejo. A la noche salis a bailar y es ahi donde me culpo por no estar a tu lado y decirte, vamos a comer algo, vamos a caminar, vamos a cualquier lado pero a bailar no.

Es algo que paso y pasara en el mundo. Quizas no lo entiendas porque sos pibe. Una vez existio la Madre Teresa de Calcuta y un tal Adolf Hitler. Dio la reputa casualidad que una noche te encontraste con el ultimo multiplicado por diez. Que cagada loco, que cagadon. No me puedo imaginar lo que sufriste cuando veo a cada rato las imagenes en la tele, pero tranqui loco, aca estamos luchando codo a codo para que se haga justicia. A esos pelotudos no los veras nunca mas porque no iran a tu mundo, al cielo de la libertad. Iran a un lugar donde hace muuuuucccchhhhhhaaaaaa calor. Me entendes?.

Che ya que estas al lado de el de barba. Decile que le de una mano a tus viejos que pobrecitos, estan destruidos que si bien estan acompañados por el mundo entero, a la noche cuando se acuestan, estan solitos y es cuando la cabeza te funciona a mil.

Miro tus fotos y digo, que lindo pendejo y que cara de buen pibe, los comentarios de los que te conocen me dicen que no me equivoco.

Bueno chabon, te dejo porque esto va para largo y no quiero joderte. Ya algun dia nos vamos a encontrar y seguiremos charlando. Pienso darte un abrazo como un padre del corazon, abraza a un hijo del alma.

Cuando veas alla en tu cielo a un pibo como vos, con el corazon mas grande que todo el cuerpo, preguntale si se llama Gaston, si te dice que si, es mi hijo. El ya lo sabe pero recordale que ya pasaron 12 años de su partida y lo extraño como el primer dia.

Chau pibe, hasta cualquier momento y te recuerdo que ahora tenes millones de padres del corazon luchando para que decanses en paz.

Palabra de don Ricardo😭💔😢