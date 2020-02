Godoy Cruz y una valiosa victoria ante Huracán en el Malvinas

Costará mucho. Llevará horas y horas de trabajo convencer a este equipo que puede ser competitivo.

También demandará mucho esfuerzo de sus jugadores suplir la falta de jerarquía.

Y en ese mientras tanto, Godoy Cruz seguirá sufriendo, como ya se acostumbró a hacerlo hace poco más de un año.

Analizar a Godoy Cruz futbolísticamente puede transformarse en una empresa muy complicada, porque habría que hablar de un equipo inconexo, sin argumentos futbolísticos y a esta altura ya con urgencias de resultados, lo cual agudiza aún más, a los ojos de sus hinchas, el flojo nivel que muestra.

En esta ocasión el que estuvo enfrente es uno que padece el mismo síntoma. Porque a Huracán, más allá de algún arresto individual tampoco le sobra fútbol, aunque con poco se las arregló para llegarle al Tomba en no menos de cinco oportunidades en el primer tiempo.

De la mano del Droopy Gómez, el equipo de Damonte encontró los puntos flojos de un mediocampo que no supo contener al rival y mediante el desborde a los laterales tombinos llegó claramente frente al arquero Rodrigo Rey. Pero la falta de efectividad le impidió abrir el marcador. Y en esto de que se gana con goles, Godoy Cruz aprovechó la que tuvo y así fue como tras una buena jugada del uruguayo Merentiel (que a la postre terminó siendo una de las figuras del partido), la cedió para el Morro García, quien con su enorme jerarquía controló y disparó cruzado para dejar sin chances al arquero Antony Silva. Eso y nada más que eso fue el equipo de Sciacqua en los primeros 45 minutos.

Y a veces es necesaria la suerte para empezar a revertir las malas rachas, porque apenas iniciado el complemento volvieron a encontrarse los uruguayos para poner el 2 a 0. En este caso fue el Morro quien le devolvió una pared magistralmente a Merentiel, quien quedó solo frente al arquero y definió por abajo venciendo la oposición que apenas insinuó el guardameta paraguayo.

Y desde ahí el Tomba empezó a justificar su victoria, la cual no conseguía desde hace cuatro partidos y mucho más aún como local (Fecha 11 ante Aldosivi).

Lo justificó porque con un Huracán decidido a ir en busca del empate dejó claros importantes en el medio y la defensa, los cuales le permitieron al Tomba llegar claro ante Silva, quien fue determinante para que el resultado no sea más abultado. Más allá del descuento del Globito, que lo hizo sufrir, Godoy Cruz dejó atrás a un rival de los que puede considerar directo en la lucha por no descender en la próxima temporada, algo de aire aunque más no sea por el resultado y algo de confianza de cara al final de la temporada. Que está claro, no será suficiente para salir definitivamente de esta depresión futbolística. Pero algo es algo entre tanta malaria y no es menor.