Fernández: "Me molesta que me digan que tengo presos políticos"

El presidente Alberto Fernández reiteró esta mañana que en la Argentina no hay "presos políticos" y aseguró que le "molesta que digan" que hay dirigentes en esa situación.

"Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", advirtió el mandatario nacional.

En medio de la polémica interna del Frente de Todos sobre los presos políticos, Fernández señaló: "Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá".

"Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo hizo fue Alberto Fernández", destacó el jefe de Estado en declaraciones a radio Continental.

Negociación con el FMI

"Con el Fondo estamos empezando a hablar. Yo no sé si Cristina estaba hablando específicamente del Fondo o de los acreedores privados. Porque no escuché lo que dijo Cristina", dijo el jefe de Estado en declaraciones a radio Continental.

Fernández sostuvo que de todas maneras "son negociaciones que recién empiezan, hay que darle tiempo, como toda negociación hay que hacerla con prudencia mediática como digo siempre, con mucho cuidado. Esta semana viene la representación del Fondo para trabajar con nosotros y veremos allí cómo vamos avanzando".

En ese sentido, destacó el apoyo del Papa Francisco para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le exija a la Argentina un cronograma "imposible", tal cual lo dijo el religioso la semana pasada en un seminario en el Vaticano.

Gira por Europa

Fernández aseguró hoy su gira por Europa "fue muy importante" porque le permitió "explicarle al mundo lo que le pasó a la Argentina" mientras en el exterior estaban confundidos dado que las versiones que recibían del gobierno anterior eran distintas a lo que después se verificó en los hechos.

Fernández destacó el buen encuentro con las autoridades de Israel y la oposición de ese país, el encuentro con el Papa Francisco, y los gobiernos de Italia, España, Francia y Alemania: "En todos los casos recibimos una respuesta de apoyo, y eso para nosotros es muy importante".

"En todos los casos les contamos los que nos ha pasado, les contamos lo que queremos hacer y lo que esperamos de ellos. Y recibimos apoyo. Es importante dejar en claro quiénes somos, qué es la Argentina y cómo el país quiere enfrentar este momento. La gira fue mucho más que productiva", sostuvo.