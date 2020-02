Anunciaron la realización del Cosquín Rock en Capital Federal

El domingo, durante la segunda jornada del Cosquín Rock 2020, se anunció en las pantallas gigantes del festival que se celebró en el Aeródromo de Santa María de Punilla, la realización de un Cosquín Rock en Capital Federal para los días 10 y 11 de octubre.

Horas antes, José Palazzo, creador del convocante evento, había adelantado que se iba a realizar un Cosquín Rock en otra ciudad argentina y finalmente será la capital del país.

Todavía no se detalló en que predio de CABA se celebrará el festival ni qué músicos y bandas integrarán el line up, aunque no sería nada descabellado que Charly García esté en el festival.

Vale recordar que el exintegrante de Sui Generis iba a participar del Cosquín Rock 2020, pero días antes del show se lesionó la cadera y no pudo estar. En su horario, su banda repasó algunos de sus mejores temas junto a grandes músicos invitados: Hilda Lizarazu, Celeste Carballo, Ciro Martínez, Fernando Ruiz Díaz, Bándalos Chinos, Los Auténticos Decadentes, Nito Mestre, Nathy Peluso, Louta y el gran León Gieco.