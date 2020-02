Un grupo de legisladores busca impulsar la minería en Malargüe

Continúa el debate y reclamo por las explotaciones minera e hidrocarburífera en el Sur de Mendoza. La derogación de la ley 9209 afectó principalmente a Malargüe, y como primer movimiento de protesta, decidieron no participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020. El motivo principal, fue considerar no ser parte de la matriz agroindustrial.

Ahora el departamento tiene un plan para activar la minería. Guillermo Mosso, diputado por el PD, indicó en CNN Radio Mendoza: “Un grupo de diputados que votó en contra de la ley 9209, que estábamos en favor de la minería, decidimos recibir una invitación que nos hizo el departamento de Malargüe, para celebrar la fiesta que dejaba de lado el tema vendimial para ser una fiesta de celebración del trabajo malargüino, que históricamente estuvo vinculado con la minería y el petróleo. Tomamos con fuerzas vivas, la Cámara de Comercio, concejales y con otros dirigentes sociales de Malargüe donde nos expresaron su preocupación".

Estuvimos reunidos con el Intendente @Juanojeda84 y @EmilioGuinazu en la Cámara de Comercio de Malargüe, analizando ideas y proyectos para el desarrollo productivo del departamento pic.twitter.com/TAeq9GLtnw — Guillermo Mosso (@guillemosso) February 1, 2020

"Con un 50% de producción, una economía y geografía que les impide trabajar en la agricultura de Mendoza, su actividad pasa por minería, turismo y petróleo, entre otras. Además, teniendo en cuenta que Malargüe podría representar la actividad minera, sin afectar las cuencas hídricas del Atuel y del Salado", marcó.

Destacó que esta iniciativa es meramente de legisladores, "no involucramos al Ejecutivo ni al gobernador", y que “el marco siempre es la 7722 y sin afectar a otros departamentos, como Alvear y San Rafael".

"¿A qué se tiene que dedicar Malargüe para darles trabajo a sus malargüinos?", cuestionó Mosso y argumentó: "Malargüe produce el 60% de las regalías petrolíferas que tiene la provincia de Mendoza. Malargüe colabora con los sueldos de docentes, empleados públicos, policías de toda la provincia, pero no tiene gas natural y más de un 50% de desempleo. Le estamos pidiendo mucho a Malargüe, pero no les damos lo que necesitan. Tenemos la bendición de que Malargüe esté en Mendoza sin embargo lo castigamos".

Y agregó: "Tenemos que tener una mirada de comprensión y solidaridad. No tiene oasis irrigados como en el norte, sur y Valle de Uco, los vientos impiden la agricultura, su ganadería es únicamente de chivos. Después, el turismo no es masivo, es limitado. No es para cualquier persona, porque hay recursos turísticos para personas que tienen plenas condiciones físicas".

Por último, el diputado expresó que la intención de este grupo es acelerar un consenso legislativo con el intendente de Malargüe, luego lograr un concenso con los intendentes del sur de la provincia y después con el resto. "Es para ver que Malargüe es un caso especial para la provincia y que tiene que ser mirado con otra óptica", finalizó.