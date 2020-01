Dakar 2020: para Terranova fue un etapa mejor que la anterior

Carlos Sainz y su navegante Lucas Cruz están teniendo un Dakar sin fisuras y en esta quinta jornada de competencia, desde Al Ula hasta Ha'il, obtuvieron el segundo triunfo parcial al mando del Mini de tracción simple del equipo X-Raid.

El madrileño completó los 353 kilómetros de la especial en 3 horas 52 minutos 01 segundos y aventajó a Nasser Al-Attiyah, con la Toyota Hilux, por casi tres minutos. El francés Stephane Peterhansel, con otro Mini, se ubicó en la tercera plaza, a más de seis minutos.

“Ha sido una etapa dura, físicamente, sobre todo al final. Al principio tuvimos un pinchazo. Luego seguimos, después del agrupamiento, atacando bien. En un sitio perdimos algo de tiempo, pero luego conseguimos alcanzar a Nasser e íbamos los tres autos juntos a fondo”, puntualizó el Matador.

El mendocino Orlando Terranova terminó con el Mini de tracción integral en el quinto puesto, a casi nueve minutos del Matador, quien domina la general de Autos por seis minutos sobre el qatarí.

Con esto, Orly se mantiene en la quinta colocación en la general, lo cual le permite seguir peleando, al menos, por un lugar en el podio.

“Fue un día mejor que ayer. Apretamos en la segunda parte del tramo y pudimos haber hecho un mejor tiempo. Estamos ahí, queda mucho por correr todavía así que vamos a intentar seguir haciendo buenas etapas día a día", manifestó el mendocino.

“Algo está pasando con la goma porque no es normal. Hoy volvimos a pinchar apenas comenzamos el tramo, lo hablé con el jefe de equipo y me dijo que no entiende cuál es el problema", agregó.

En camiones

Dimitry Sotnikov se adjudicó la quinta etapa con un tiempo de 4 horas 12 minutos 04 segundos. Pese a cerrar el podio parcial, Andreiy Karginov se mantiene al frente de la general con casi 15 minutos de ventaja sobre su nuevo escolta, Anton Shibalov.

Romain Dutu llegó con el mejor tiempo a la meta en la quinta etapa del Dakar entre los Cuatriciclos. El chileno Ignacio Casale sigue arriba en la general.

La próxima etapa

Serán 353 kilómetros de enlace y 477 de especial que unirán Ha'il con Riyadh. El cambio de paisaje es radical. Esta vez, la especial es 100% arena y fuera pista. Después de una primera parte más bien rápida, los expertos en dunas tendrán cierta ventaja.