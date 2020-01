El 19 de diciembre de 2019 empezó a instrumentarse la entrega de una tarjeta con un saldo de entre $4000 y $6000 para adquirir alimentos y productos dentro de un programa de Precios Cuidados. El primer municipio en recibir el beneficio fue Concordia, Entre Ríos, ya que es el que registra mayores índices de pobreza. No obstante, ya existen convenios para seguir instrumentando la entrega de tarjetas en la provincia de Chaco, Neuquén y el Conurbano bonaerense.

En esta línea, y según afirmó el Presidente Fernández, el Plan Argentina Contra el Hambre tiene como objetivo priorizar la entrega de este recurso a las zonas más económicamente vulnerables del país, y específicamente a madres en época de gestación o con hijos menores de 6 años que cobren la AUH.

La Tarjeta Alimentaria es el instrumento a través del cual se aplica el Plan Argentina Contra el Hambre. Se trata de un plástico emitido por el Banco Nación con un saldo cuyo monto varía de acuerdo a la situación de cada beneficiario/a; $4000 para madres con un hijo menor a 6 años y $6000 para quienes tengan 2 menores de esa edad a su cargo.

Si bien es similar a una tarjeta de débito, no permite retirar dinero de cajeros pero sí puede utilizarse para comprar alimentos y productos de la canasta básica en supermercados. Esto incluye productos de almacen, conservas y enlatados, legumbres, lácteos, harinas, conservas, bebidas, higiene personal y artículos de limpieza.

Una vez entregada la tarjeta, se recargaría todos los meses.

Las personas destinatarias de la tarjeta alimentaria son:

Beneficiaros/as de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores a 6 años.

Madres embarazadas a partir del 3er mes de gestación que reciban la AUH.

Personas con discapacidad que reciban la AUH.

Desde el Gobierno afirmaron que la meta es llegar a 2 millones de chicos de todo el país, y a 1,5 millones de beneficiarios.

Según explicó el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, no es necesario ningún tipo de trámite para recibir la tarjeta alimentaria. La entrega del beneficio se instrumentará de acuerdo a las bases de datos de ANSES y de las provincias, sin mencionar que las personas que reciben la AUH son las principales destinatarias de la tarjeta. Una de las mayores dudas hechas por las personas interesadas en el plan es si la tarjeta reemplazaría a la Asignación Universal por Hijo, lo cual no sería así, si no que funciona como complemento.

En cuanto a la notificación, desde el Ministerio de Desarrollo Social afirmaron que sería via telefónica o SMS.

Este punto es tal vez el de menos precisión informativa. Si bien desde el 19 de diciembre las tarjetas vienen siendo entregadas, de a poco se va conociendo qué provincias serán las próximas destinatarias del beneficio y cuáles van concretando los convenios. Esto se debe a que aún no se ha recopilado la información suficiente para cruzarla con los datos de ANSES y definir las localidades, la cantidad de personas a incluir y los montos por cada beneficiario.

Por el momento se conoce que las próximas provincias de entrega de tarjetas alimentarias 2020 serán Chaco (66mil tarjetas) y el Conurbano bonaerense (400mil tarjetas), mientras que Neuquén tiene fecha definida para el 3 de febrero. Mendoza, por su parte, está a la espera de la firma de un convenio para definir el alcance del beneficio, como así también la fecha de reparto.

